Одемвингие: быстрый мяч, забитый в полуфинале ЧМ, сыграл со сборной Англии злую шутку

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мяч, забитый на пятой минуте встречи со сборной Хорватии в полуфинале чемпионата мира, сыграл с английскими футболистами злую шутку. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист московского "Локомотива", английских клубов "Вест Бромвич", "Кардифф", "Сток Сити" и сборной Нигерии Питер Одемвингие.
В среду сборная Англии в полуфинале чемпионата мира в дополнительное время уступила команде Хорватии со счетом 1:2. Англичане открыли счет благодаря голу Кевина Триппьера на пятой минуте матча.
"То, что англичане быстро открыли счет, сыграло с ними злую шутку, - считает Одемвингие. - Они отдали инициативу, что пошло на пользу хорватам. Если уже сейчас рассуждать об этой игре, то лучше бы они не забивали так быстро. В полуфинале нельзя думать, что можно удержать счет 1:0 за 85 минут игры".
"Конечно, надо отдать должное хорватам, они отлично провели матч, - продолжил собеседник агентства. - Особенно хорош был Лука Модрич, он отлично играл и с мячом и без него. Сборная Хорватии заслуженно попала в финал. Футболисты играли хладнокровно, невзирая на быстрый пропущенный гол".
Одемвингие считает, что предматчевые разговоры о возможной усталости хорватских футболистов только мотивировали их. "Для спортсмена иногда полезно почитать негатив, когда тебя списывают - это дает дополнительные силы. Хорваты с первой игры на чемпионате мира показали, что являются очень сильной командой. Сборная Англии, наоборот, выглядела уставшей, это было заметно уже в концовке первого тайма, они не играли так уверенно, как в предыдущих матчах", - отметил эксперт.
В первом полуфинале чемпионата мира сборная Франции переиграла команду Бельгии со счетом 1:0. "Я был бы рад видеть любую из двух команд в финале, играл в обеих странах, осталось много знакомых, мне близки и французы, и бельгийцы и многое мне дали. У сборной Франции сейчас очень сильная команда. Они спокойно начинали турнир, но сейчас они чувствуют, что уже рядом с трофеем и все выкладываются по полной программе", - заключил Одемвингие.