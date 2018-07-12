Одемвингие: быстрый мяч, забитый в полуфинале ЧМ, сыграл со сборной Англии злую шутку

Сборная Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу в дополнительное время уступила команде Хорватии со счетом 1:2

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мяч, забитый на пятой минуте встречи со сборной Хорватии в полуфинале чемпионата мира, сыграл с английскими футболистами злую шутку. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист московского "Локомотива", английских клубов "Вест Бромвич", "Кардифф", "Сток Сити" и сборной Нигерии Питер Одемвингие.

В среду сборная Англии в полуфинале чемпионата мира в дополнительное время уступила команде Хорватии со счетом 1:2. Англичане открыли счет благодаря голу Кевина Триппьера на пятой минуте матча.

"То, что англичане быстро открыли счет, сыграло с ними злую шутку, - считает Одемвингие. - Они отдали инициативу, что пошло на пользу хорватам. Если уже сейчас рассуждать об этой игре, то лучше бы они не забивали так быстро. В полуфинале нельзя думать, что можно удержать счет 1:0 за 85 минут игры".