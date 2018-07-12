Блан: главным фактором для победы французов на ЧМ-2018 должна стать команда, а не Мбаппе

По мнению чемпиона мира 1998 года в составе сборной Франции Лорана Блана, тренер Дидье Дешам сможет передать свои знания футболистам, чтобы они выиграли финальный матч турнира

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Французский нападающий Килиан Мбаппе является ведущим игроком национальной сборной по футболу, но самым главным фактором в финале чемпионата мира станет командная игра. Такое мнение журналистам высказал чемпион мира (1998) и Европы (2000) в составе сборной Франции Лоран Блан.

Французские футболисты в полуфинале ЧМ одержали победу над бельгийцами со счетом 1:0 и вышли в финал мирового первенства. Сборная Франции разыграет титул чемпиона мира с хорватами 15 июля в московских "Лужниках", начало - 18:00 мск. Лучшими бомбардирами французской сборной на турнире являются форварды Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн, забившие по три мяча.

"Мбаппе, конечно, очень плохой игрок, совсем не быстрый", - пошутил Блан, вызвав смех окружающих. "На самом деле могу сказать о нем только хорошее, для меня Килиан - феномен, ему ведь только 19 лет. Пожалуй, он сейчас главный игрок в сборной, но это не так важно, на первом месте должна быть хорошая команда", - добавил бывший футболист французской сборной.

"У Дидье Дешама (главного тренера сборной Франции - прим. ТАСС) много опыта как в роли футболиста, так и на тренерском поприще, но финал - это одна конкретная игра. Дидье участвовал во многих финалах, в том числе на чемпионате мира [1998 года], я надеюсь, что он сможет передать свои знания футболистам, чтобы они выиграли этот матч", - отметил Блан, согласившись с тем, что фаворитом финала является сборная Франции.

По мнению Блана, титулы лучших игроков чемпионата мира 2018 года вряд ли завоюет кто-то из защитников или вратарей. "Например, Рафаэлю Варану (защитнику сборной Франции - прим. ТАСС) будет сложно это сделать, потому что он игрок обороны, а публика и журналисты любят бомбардиров, таков футбол. Защитников, голкиперов не сильно любят, но Варан ведь очень хороший игрок - победитель Лиги чемпионов. В любом случае нам всем стоит обсудить это после финальной игры", - заключил Блан.