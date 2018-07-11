Никитин: сбоев и недоработок в организации ЧМ в Нижнем Новгороде не зафиксировано

В городе состоялись четыре матча группового этапа турнира, игра 1/8 финала и четвертьфинал

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сбоев и недоработок в организации чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде зафиксировано не было. Об этом ТАСС рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. В Нижнем Новгороде состоялись четыре матча группового этапа турнира, игра 1/8 финала и четвертьфинал.