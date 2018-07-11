Футболисты сборной Бельгии проводят тренировку в две группы

В среду главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес предоставил футболистам восстановительный день

ДЕДОВСК /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу проводит тренировку в две группы на своей базе в СК "Гучково" в подмосковном Дедовске в рамках подготовки к матчу за третье место чемпионата мира против команды Англии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Во вторник сборная Бельгии уступила команде Франции со счетом 0:1 в матче 1/2 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. В среду главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес предоставил футболистам восстановительный день. В четверг бельгийские футболисты провели тренировку.