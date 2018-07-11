Футболисты сборной Бельгии проводят тренировку в две группы

ДЕДОВСК /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу проводит тренировку в две группы на своей базе в СК "Гучково" в подмосковном Дедовске в рамках подготовки к матчу за третье место чемпионата мира против команды Англии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Во вторник сборная Бельгии уступила команде Франции со счетом 0:1 в матче 1/2 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. В среду главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес предоставил футболистам восстановительный день. В четверг бельгийские футболисты провели тренировку.
Перед началом занятия футболисты традиционно разделились на две группы. Первая группа, включающая в себя футболистов, принимавших участие в матче против сборной Франции, направилась в зал, вторая провела тренировочное занятие на поле спортивного комплекса. Полузащитник Насер Шадли и вратарь Тибо Куртуа, несмотря на участие в полуфинальном матче, также занимались во второй группе.
"Все футболисты в полном порядке. Занятие традиционно проходит в две группы. Завтра команда отправится в Санкт- Петербург для дальнейшей подготовки к матчу за третье место", - сообщили ТАСС представители пресс-службы.
В матче за третье место сборная Бельгии встретится с командой Англии. Матч пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге.