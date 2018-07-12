Финальный матч ЧМ-2018 будет транслироваться на экране у Эйфелевой башни

Болельщики смогут разместиться близ Эйфелевой башни по всему Марсову полю протяженностью около 800 метров

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. Трансляция финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии будет организована в Париже в воскресенье на гигантском экране, установленном у Эйфелевой башни. Об этом сообщила в четверг дирекция Общества эксплуатации Эйфелевой башни. По ее данным, в этот день доступ туристов на объект будет закрыт по указанию полиции.

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Болельщики смогут разместиться близ Эйфелевой башни по всему Марсову полю протяженностью около 800 метров. Как сообщили агентству Франс Пресс в префектуре полиции Парижа, на обеспечение безопасности в день трансляции в Париже и парижском регионе будет выделено 12 тыс. сотрудников полиции и еще 3 тыс. работников медицинских и спасательных служб.

Франция обеспечила себе место в финале чемпионата, победив во вторник в матче в Санкт-Петербурге команду Бельгии со счетом 1:0. Решающий матч турнира состоится на московском стадионе "Лужники" 15 июля.