Хорватский футбольный союз пригласил бронзовых призеров ЧМ-1998 на финал турнира в Москве

Сборная Хорватии 20 лет назад заняла третье место на чемпионате мира во Франции, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:1

ТАСС, 12 июля. Хорватский футбольный союз пригласил игроков национальной команды, ставших обладателями бронзовых медалей чемпионата мира 1998 года, на финал Франция - Хорватия в Москве. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Хорватский футбольный союз приглашает на финальный матч против сборной Франции, который будет сыгран в ближайшее воскресенье в Москве, всю национальную команду 1998 года вместе с тренером Мирославом Блажевичем", - говорится в сообщении.

Хорватскую сборную 20 лет назад представляли вратари Дражен Ладич, Марьян Мрмич, Владимир Василь, защитники Славен Билич, Горан Юрич, Звонимир Солдо, Дарио Шимич, Игор Штимац, Игор Тудор, Зоран Мамич, полузащитники Анте Шерич, Алеша Асанович, Звонимир Бобан, Роберт Ярни, Крунослав Юрчич, Силвио Марич, Роберт Просинечки, Марио Станич, нападающие Адриан Кознику, Петар Крпан, Горан Влаович и Давор Шукер.

Сборная Хорватии в 1998 году заняла третье место на чемпионате мира во Франции, обыграв в матче за бронзу команду Нидерландов со счетом 2:1, что стало лучшим результатом хорватов на мировых первенствах. Лучшим бомбардиром того первенства стал Шукер (6 голов), который сейчас занимает пост президента Хорватского футбольного союза.

Команда Хорватии впервые в своей истории вышла в финал чемпионата мира, обыграв в полуфинале англичан со счетом 2:1 в дополнительное время.

Финал состоится в Москве 15 июля на стадионе "Лужники".