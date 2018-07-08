Пономарев: Минспорту стоит выдать звания ветеранам за их выступления на ЧМ по футболу

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Министерству спорта РФ стоит присвоить звания заслуженных мастеров спорта ветеранам, которые в бытность футболистами в составе сборной СССР выходили в восьмерку лучших на чемпионатах мира с 1958 по 1982 год. Такое мнение ТАСС высказал полуфиналист чемпионата мира 1966 года в составе сборной СССР, член комитета ветеранов Российского футбольного союза (РФС) Владимир Пономарев.
Отечественная команда регулярно выступала в четвертьфинале чемпионатов мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов. В 1966 году советская команда единственный раз в своей истории вышла в полуфинал. Сборная СССР пропустила мировые первенства в 1974-м и 1978-м, а в 1982 году в Испании в последний раз в истории оказалась в восьмерке лучших, преодолев первый групповой этап, и заняла в итоговой классификации седьмое место. Это самый низкий результат, учитывая, что на чемпионатах мира в 1958-м и 1962-м сборная СССР была шестой, а на турнире 1970 года она заняла пятое место.
В среду РФС объявил, что выступил с ходатайством перед Минспорта о вручении футболистам и тренерам сборной России званий "Заслуженный мастер спорта России" и "Заслуженный тренер России" после того, как команда впервые в истории достигла 1/4 финала чемпионата мира. В итоговой классификации сборная России еще до завершения турнира заняла восьмое место с восемью очками, что меньше по сравнению с другими неудачниками четвертьфинала - сборными Уругвая (12), Бразилии (10) и Швеции (9).
Согласно положению Минспорта о присвоении почетных спортивных званий, звание "Заслуженный мастер спорта" присуждается за призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх в личных и командных соревнованиях или соревнованиях в командных игровых видах спорта, а также за первые места на чемпионатах, Кубках мира и Европы. В порядке исключения звание может быть присвоено за выдающийся вклад в повышении авторитета РФ и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство.
"Думаю, надо ходатайствовать о присвоении званий заслуженных мастеров [ветеранам], таких особых успехов советские команды тогда не добивались, но в восьмерке мы были. Столько времени прошло, зачем этого стесняться?", - сказал Пономарев.
Сам он получил звание заслуженного мастера спорта СССР за выход в полуфинал чемпионата мира 1966 года лишь спустя три года после того турнира. "Когда мы вышли в 1/4 финала на венгров, то нам сказали, что если вы выйдете в полуфинал, всем присвоим "заслуженного". Мы выиграли, но нам ничего не дали, поскольку в полуфинале мы проиграли немцам. Потом лишь сделали это выборочно - в 1967, 1968, 1969 годах, даже я не знаю, все ли получили эти звания", - вспомнил он.
В заявке сборной СССР на чемпионате мира - 1982 уже было достаточно игроков, получивших звание "Заслуженный мастер спорта". Им были награждены четыре тбилисских динамовца за победу в Кубке кубков 1981 года, а также киевские динамовцы Леонид Буряк и Олег Блохин за успех в этом же турнире в 1975 году. Остальные шесть одноклубников Буряка и Блохина из той сборной получат звания за победу в Кубке кубков через четыре года, а вратарь Ринат Дасаев - через шесть лет (за второе место на чемпионате Европы - 1988). Звания "заслуженного" так и не получили, в частности, игравшие в Испании лучший бомбардир олимпийского турнира 1980 года Сергей Андреев, Сергей Родионов, защитник Юрий Суслопаров, а также опытный Олег Романцев, который в Испании не сыграл ни минуты.
Одним из исключений из правил, связанных с условием вручения звания, можно назвать историю со спартаковцем Федором Черенковым. В начале 1989 года на тот момент бронзовый призер Олимпиады, двукратный чемпион СССР, уже не раз признававшийся одним из 33-х лучших футболистов страны, но ни разу не сыгравший в финальной стадии чемпионатов мира и Европы, был удостоен "заслуженного" от Госкомспорта СССР за заслуги в советском футболе. Ни у кого не было сомнений в правильности данного решения.
Можно вспомнить и то, что по итогам чемпионата Европы 1988 года данного звания были удостоены шесть футболистов. При этом его не дали сыгравшему четыре матча на турнире Сергею Гоцманову и проведшему два поединка, включая финальный Виктору Пасулько. А по итогам победной для сборной СССР Олимпиады того же года в Сеуле заслуженными мастерами стали все игроки, входившие в заявку на турнир и не имевшие этого звания, даже те, кто не сыграл ни одного матча.
По словам Андреева, звание заслуженного мастера спорта отечественные футболисты могли получить, только если сумели бы выйти в полуфинал турнира 1982 года. "Я сам присутствовал при разговоре, когда стояли с Валентином Сычом (начальник управления спортивных игр, заместитель председателя Спорткомитета СССР - прим. ТАСС) Олег Блохин и Александр Чивадзе. И тогда Сыч сказал, что если мы обыгрываем поляков и выходим в полуфинал, то мы получаем заслуженных мастеров спорта. Но не получилось", - сказал Андреев.
"Не хотел бы быть занудой, но если бы наши футболисты сейчас вышли в полуфинал, то конечно бы я был двумя руками за, но в принципе я и сейчас не против. Перед началом чемпионата мира вряд ли кто-то задумывался о том, что наша сборная сможет дойти до стадии 1/4 финала и остановиться в шаге от полуфинала. Поэтому если ей дадут заслуженных мастеров спорта, то нет вопросов", - добавил он.
Другой же участник чемпионата мира 1982 года, бронзовый призер Олимпиады-1980 полузащитник Юрий Гаврилов вспомнил, что звание заслуженного мастера спорта ему дали много лет спустя после завершения им футбольной карьеры.
"Это звание сегодня потеряло свою силу, раньше за это были денежные пособия. Сейчас оно у меня есть, но никаких привилегий нет, что есть оно, что нет. Мне вообще через какое-то время его присвоили, как-то упустили из вида - по прошествии многих лет я его получил (в 2007 году - прим. ТАСС). Я со "Спартаком" каждый год играл в Кубке УЕФА: доходили до 1/4 финала, но за это нам не присваивали таких званий", - вспомнил он.
Первый вице-президент РФС Никита Симонян на последнем заседании бюро исполкома поднимал вопрос по поводу вручения спортивных званий ветеранам, рассказал ТАСС вице-президент организации Сергей Анохин.
"Речь идет даже не просто о тех, кто не получил заслуженных мастеров спорта, а о тех, кто выполнял нормативы кандидата в мастера и норматив мастера, но по каким-то причинам не получил эти звания. Сам вопрос интересный, есть смысл об этом подумать, учитывая, что по всем неврученным наградам много обращений. Люди выполняли нормативы, но по каким-то причинам их не получили, мы занимаемся этим", - отметил он.