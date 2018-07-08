Пономарев: Минспорту стоит выдать звания ветеранам за их выступления на ЧМ по футболу

В среду РФС выступил с ходатайством перед Минспорта о вручении футболистам и тренерам сборной России званий "Заслуженный мастер спорта России" и "Заслуженный тренер России"

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Министерству спорта РФ стоит присвоить звания заслуженных мастеров спорта ветеранам, которые в бытность футболистами в составе сборной СССР выходили в восьмерку лучших на чемпионатах мира с 1958 по 1982 год. Такое мнение ТАСС высказал полуфиналист чемпионата мира 1966 года в составе сборной СССР, член комитета ветеранов Российского футбольного союза (РФС) Владимир Пономарев. Отечественная команда регулярно выступала в четвертьфинале чемпионатов мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов. В 1966 году советская команда единственный раз в своей истории вышла в полуфинал. Сборная СССР пропустила мировые первенства в 1974-м и 1978-м, а в 1982 году в Испании в последний раз в истории оказалась в восьмерке лучших, преодолев первый групповой этап, и заняла в итоговой классификации седьмое место. Это самый низкий результат, учитывая, что на чемпионатах мира в 1958-м и 1962-м сборная СССР была шестой, а на турнире 1970 года она заняла пятое место.

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В среду РФС объявил, что выступил с ходатайством перед Минспорта о вручении футболистам и тренерам сборной России званий "Заслуженный мастер спорта России" и "Заслуженный тренер России" после того, как команда впервые в истории достигла 1/4 финала чемпионата мира. В итоговой классификации сборная России еще до завершения турнира заняла восьмое место с восемью очками, что меньше по сравнению с другими неудачниками четвертьфинала - сборными Уругвая (12), Бразилии (10) и Швеции (9). Согласно положению Минспорта о присвоении почетных спортивных званий, звание "Заслуженный мастер спорта" присуждается за призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх в личных и командных соревнованиях или соревнованиях в командных игровых видах спорта, а также за первые места на чемпионатах, Кубках мира и Европы. В порядке исключения звание может быть присвоено за выдающийся вклад в повышении авторитета РФ и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство. "Думаю, надо ходатайствовать о присвоении званий заслуженных мастеров [ветеранам], таких особых успехов советские команды тогда не добивались, но в восьмерке мы были. Столько времени прошло, зачем этого стесняться?", - сказал Пономарев. Сам он получил звание заслуженного мастера спорта СССР за выход в полуфинал чемпионата мира 1966 года лишь спустя три года после того турнира. "Когда мы вышли в 1/4 финала на венгров, то нам сказали, что если вы выйдете в полуфинал, всем присвоим "заслуженного". Мы выиграли, но нам ничего не дали, поскольку в полуфинале мы проиграли немцам. Потом лишь сделали это выборочно - в 1967, 1968, 1969 годах, даже я не знаю, все ли получили эти звания", - вспомнил он. Ни полуфинала ЧМ, ни "заслуженного" В заявке сборной СССР на чемпионате мира - 1982 уже было достаточно игроков, получивших звание "Заслуженный мастер спорта". Им были награждены четыре тбилисских динамовца за победу в Кубке кубков 1981 года, а также киевские динамовцы Леонид Буряк и Олег Блохин за успех в этом же турнире в 1975 году. Остальные шесть одноклубников Буряка и Блохина из той сборной получат звания за победу в Кубке кубков через четыре года, а вратарь Ринат Дасаев - через шесть лет (за второе место на чемпионате Европы - 1988). Звания "заслуженного" так и не получили, в частности, игравшие в Испании лучший бомбардир олимпийского турнира 1980 года Сергей Андреев, Сергей Родионов, защитник Юрий Суслопаров, а также опытный Олег Романцев, который в Испании не сыграл ни минуты.

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Одним из исключений из правил, связанных с условием вручения звания, можно назвать историю со спартаковцем Федором Черенковым. В начале 1989 года на тот момент бронзовый призер Олимпиады, двукратный чемпион СССР, уже не раз признававшийся одним из 33-х лучших футболистов страны, но ни разу не сыгравший в финальной стадии чемпионатов мира и Европы, был удостоен "заслуженного" от Госкомспорта СССР за заслуги в советском футболе. Ни у кого не было сомнений в правильности данного решения. Можно вспомнить и то, что по итогам чемпионата Европы 1988 года данного звания были удостоены шесть футболистов. При этом его не дали сыгравшему четыре матча на турнире Сергею Гоцманову и проведшему два поединка, включая финальный Виктору Пасулько. А по итогам победной для сборной СССР Олимпиады того же года в Сеуле заслуженными мастерами стали все игроки, входившие в заявку на турнир и не имевшие этого звания, даже те, кто не сыграл ни одного матча. По словам Андреева, звание заслуженного мастера спорта отечественные футболисты могли получить, только если сумели бы выйти в полуфинал турнира 1982 года. "Я сам присутствовал при разговоре, когда стояли с Валентином Сычом (начальник управления спортивных игр, заместитель председателя Спорткомитета СССР - прим. ТАСС) Олег Блохин и Александр Чивадзе. И тогда Сыч сказал, что если мы обыгрываем поляков и выходим в полуфинал, то мы получаем заслуженных мастеров спорта. Но не получилось", - сказал Андреев. "Не хотел бы быть занудой, но если бы наши футболисты сейчас вышли в полуфинал, то конечно бы я был двумя руками за, но в принципе я и сейчас не против. Перед началом чемпионата мира вряд ли кто-то задумывался о том, что наша сборная сможет дойти до стадии 1/4 финала и остановиться в шаге от полуфинала. Поэтому если ей дадут заслуженных мастеров спорта, то нет вопросов", - добавил он. За 1/4 финала Кубка УЕФА "заслуженного" не вручали Другой же участник чемпионата мира 1982 года, бронзовый призер Олимпиады-1980 полузащитник Юрий Гаврилов вспомнил, что звание заслуженного мастера спорта ему дали много лет спустя после завершения им футбольной карьеры.