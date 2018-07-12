Погба: французские футболисты не думают о том, что являются фаворитами финала ЧМ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Франции не думают о том, что их считают фаворитами в финале чемпионата мира против команды Хорватии. Об этом рассказал полузащитник сборной Франции Поль Погба, чьи слова приводит газета L`Equipe.
"Мы не думаем об этом, - ответил Погба на реплику о том, что французы являются фаворитами. - Хорваты провели очень сложную игру против команды Англии (2:1 в дополнительное время) и смогли отыграться, проигрывая 0:1. В финале все может случиться, мы не знаем, например, пенальти на второй минуте. Не думаю, что удача будет играть большую роль в этом матче, лучшей станет самая решительная команда".
"У хорватов нет звезд на футболках, они хотят получить одну, - добавил Погба. - Они проделали хороший путь и хотят победы, как и мы. Но у меня нет звезды, она только на майке, ее не я заработал. Мы хотим добыть ее для всех нас".
Полузащитник отметил, что скептицизм, который был в отношении сборной Франции до начала чемпионата мира, мотивирует игроков. "Мы не забыли те сомнения в нас, которые высказывали в начале турнира, в нашей способности играть вместе, - сказал Погба. - Мы еще ничего не сделали".
Футболист считает, что сборная Франции не должна концентрировать свои силы на сдерживание конкретных игроков команды Хорватии. "Есть не только Модрич, но и Ракитич, Перишич, - сказал Погба. - Я не думаю, что будет отдельный план для Модрича, он будет один для всех".
Сборная Франции сыграет с командой Хорватии в финале в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники". Матч начнется в 18:00 мск.