Погба: французские футболисты не думают о том, что являются фаворитами финала ЧМ

Сборная Франции сыграет с командой Хорватии в финале в воскресенье в Москве

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Франции не думают о том, что их считают фаворитами в финале чемпионата мира против команды Хорватии. Об этом рассказал полузащитник сборной Франции Поль Погба, чьи слова приводит газета L`Equipe.

"Мы не думаем об этом, - ответил Погба на реплику о том, что французы являются фаворитами. - Хорваты провели очень сложную игру против команды Англии (2:1 в дополнительное время) и смогли отыграться, проигрывая 0:1. В финале все может случиться, мы не знаем, например, пенальти на второй минуте. Не думаю, что удача будет играть большую роль в этом матче, лучшей станет самая решительная команда".

"У хорватов нет звезд на футболках, они хотят получить одну, - добавил Погба. - Они проделали хороший путь и хотят победы, как и мы. Но у меня нет звезды, она только на майке, ее не я заработал. Мы хотим добыть ее для всех нас".