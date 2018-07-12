историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
12 июля, 17:11
Болельщики сборной Англии уверены, что их футболисты объединили расколотую нацию
© AP Photo/Matt Dunham
Ближайшие матчи
14 июля, 17:00
Матч за 3-е место
БельгияАнглия
15 июля, 18:00
Финал
ФранцияХорватия
расписание всех игр
Фанаты возвели тренера сборной Гарета Саутгейта в ранг "национального героя, который объединил страну", писали СМИ

ЛОНДОН, 12 июля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт и его подопечные объединили нацию, расколотую планами выхода Великобритании из ЕС. Такое мнение высказывают болельщики комнады. 

Англичане проиграли хорватам в дополнительное время со счетом 1:2. Встреча прошла в среду в московских "Лужниках".

То, что можно было наблюдать в Великобритании после матча, а также на кадрах, размещенных на страницах газет и новостных сайтов, мало чем отличается от того, что в предыдущие недели происходило в Германии, Испании, Аргентине, Бразилии: фанаты переживали поражение команды в одиночестве. Возможно, этим можно объяснить незначительное количество зафиксированных правонарушений в стране вечером в среду, в разы меньше, чем после победы в четвертьфинале над шведами 2:0, когда многие болельщики устраивали танцы на крышах чужих машин.

Мнение болельщиков

"Лучшая команда победила. Мы перестали играть во втором тайме. Но дойти до полуфинала все же было так здорово", - сказал корреспонденту ТАСС журналист Кит Уолтерс.

Болельщик клуба "Тоттенхэм Хотспур" Даррен Эпплби признался, что ему не просто будет прийти в себя после этой игры с хорватами.

"Нахожусь в шоке, хотя все так здорово начиналось, - поделился он впечатлениями с корреспондентом ТАСС. - Мы забили очень быстрый гол со штрафного, продолжали наступление, и я думал, что ребята разорвут хорватскую оборону в клочья. Они были близки к этому, но в первом тайме мы упустили слишком много возможностей, а во втором что-то сломалось в игре сборной - в общем, не судьба. Но претензий ни к кому у меня нет".

Британка Трэйси Уигмор поддержала его, сказав, что ни о каких претензиях не может идти речи, так как перед чемпионатом шансы еще слишком молодой английской сборной мало кем воспринимались всерьез. Ее задача-минимум состояла лишь в том, чтобы выйти из группы, продолжила британка. Однако по ходу первенства команда расцвела и самым серьезным образом претендовала на место в финале, считает она.

"С каждым новым матчем наша вера в Саутгейта и его команду возрастала, но в полуфинале мы, видимо, слишком рано открыли счет", - полагает она. "Но как бы ни было горько сейчас, в целом, нас охватывает чувство единения, которое было потеряно в результате референдума [2016 года по дальнейшему членству страны в ЕС]", - добавила Уигмор.

Газета Daily Mail сообщила, что болельщики возвели Саутгейта в ранг "национального героя, который объединил страну".

Кубок не вернулся, футбол - да

Между тем, лозунг It's coming home ("Он возвращается домой"), под которым проходил ЧМ, не воплотился в жизнь. Эти слова присутствовали в музыкальной композиции группы Lightning Seeds под названием "Три льва" (Three Lions) - прямое указание на эмблему сборной, позаимствованную с Королевского герба Англии.

Песня была записана к проходившему в 1996 году в Англии чемпионату Европы и означала, что футбол возвращается на свою родину. Теперь же эти слова приобрели дополнительное звучание - многие болельщики с замиранием сердца ожидали, что на Британские острова вернется ни много ни мало сам Кубок мира - главный трофей ЧМ.

Между тем, футбол все-таки вернулся в Великобританию, а вместе с ним и вера в собственных футболистов, в то, что им по силам рассчитывать на высокие места на ведущих футбольных турнирах, а всей нации не стыдно болеть за них.

Следующая возможность представится очень скоро - уже осенью подопечные Гарета Саутгейта будут играть в рамках нового турнира, Лиги наций УЕФА, с командой Испании и той же Хорватии. Полуфинальные матчи и финал чемпионата Европы 2020 года пройдут на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Одемвингие: быстрый мяч, забитый в полуфинале ЧМ, сыграл со сборной Англии злую шутку
12 июля, 17:39
Блан: главным фактором для победы французов на ЧМ-2018 должна стать команда, а не Мбаппе
12 июля, 17:32
Болельщики сборной Англии уверены, что их футболисты объединили расколотую нацию
12 июля, 17:11
Никитин: сбоев и недоработок в организации ЧМ в Нижнем Новгороде не зафиксировано
12 июля, 17:08
Футболисты сборной Бельгии проводят тренировку в две группы
12 июля, 17:01
Финальный матч ЧМ-2018 будет транслироваться на экране у Эйфелевой башни
12 июля, 16:56
Хорватский футбольный союз пригласил бронзовых призеров ЧМ-1998 на финал турнира в Москве
12 июля, 16:51
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White