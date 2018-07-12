Болельщики сборной Англии уверены, что их футболисты объединили расколотую нацию

Фанаты возвели тренера сборной Гарета Саутгейта в ранг "национального героя, который объединил страну", писали СМИ

ЛОНДОН, 12 июля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт и его подопечные объединили нацию, расколотую планами выхода Великобритании из ЕС. Такое мнение высказывают болельщики комнады.

Англичане проиграли хорватам в дополнительное время со счетом 1:2. Встреча прошла в среду в московских "Лужниках".

То, что можно было наблюдать в Великобритании после матча, а также на кадрах, размещенных на страницах газет и новостных сайтов, мало чем отличается от того, что в предыдущие недели происходило в Германии, Испании, Аргентине, Бразилии: фанаты переживали поражение команды в одиночестве. Возможно, этим можно объяснить незначительное количество зафиксированных правонарушений в стране вечером в среду, в разы меньше, чем после победы в четвертьфинале над шведами 2:0, когда многие болельщики устраивали танцы на крышах чужих машин.

Мнение болельщиков

"Лучшая команда победила. Мы перестали играть во втором тайме. Но дойти до полуфинала все же было так здорово", - сказал корреспонденту ТАСС журналист Кит Уолтерс.

Болельщик клуба "Тоттенхэм Хотспур" Даррен Эпплби признался, что ему не просто будет прийти в себя после этой игры с хорватами.

"Нахожусь в шоке, хотя все так здорово начиналось, - поделился он впечатлениями с корреспондентом ТАСС. - Мы забили очень быстрый гол со штрафного, продолжали наступление, и я думал, что ребята разорвут хорватскую оборону в клочья. Они были близки к этому, но в первом тайме мы упустили слишком много возможностей, а во втором что-то сломалось в игре сборной - в общем, не судьба. Но претензий ни к кому у меня нет".

Британка Трэйси Уигмор поддержала его, сказав, что ни о каких претензиях не может идти речи, так как перед чемпионатом шансы еще слишком молодой английской сборной мало кем воспринимались всерьез. Ее задача-минимум состояла лишь в том, чтобы выйти из группы, продолжила британка. Однако по ходу первенства команда расцвела и самым серьезным образом претендовала на место в финале, считает она.

"С каждым новым матчем наша вера в Саутгейта и его команду возрастала, но в полуфинале мы, видимо, слишком рано открыли счет", - полагает она. "Но как бы ни было горько сейчас, в целом, нас охватывает чувство единения, которое было потеряно в результате референдума [2016 года по дальнейшему членству страны в ЕС]", - добавила Уигмор.

Газета Daily Mail сообщила, что болельщики возвели Саутгейта в ранг "национального героя, который объединил страну".

Кубок не вернулся, футбол - да

Между тем, лозунг It's coming home ("Он возвращается домой"), под которым проходил ЧМ, не воплотился в жизнь. Эти слова присутствовали в музыкальной композиции группы Lightning Seeds под названием "Три льва" (Three Lions) - прямое указание на эмблему сборной, позаимствованную с Королевского герба Англии.

Песня была записана к проходившему в 1996 году в Англии чемпионату Европы и означала, что футбол возвращается на свою родину. Теперь же эти слова приобрели дополнительное звучание - многие болельщики с замиранием сердца ожидали, что на Британские острова вернется ни много ни мало сам Кубок мира - главный трофей ЧМ.

Между тем, футбол все-таки вернулся в Великобританию, а вместе с ним и вера в собственных футболистов, в то, что им по силам рассчитывать на высокие места на ведущих футбольных турнирах, а всей нации не стыдно болеть за них.

Следующая возможность представится очень скоро - уже осенью подопечные Гарета Саутгейта будут играть в рамках нового турнира, Лиги наций УЕФА, с командой Испании и той же Хорватии. Полуфинальные матчи и финал чемпионата Европы 2020 года пройдут на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.