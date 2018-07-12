Сборные России по футболу планируют проводить домашние матчи в "Лужниках"

Арена также будет использоваться для проведения культурных мероприятий

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сборные России по футболу планируют проводить домашние матчи на московском стадионе "Лужники". Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

"Стадион будет использоваться как домашняя арена для проведения матчей основной, молодежной и женской сборных России. По крайней мере, такие мысли есть у Российского футбольного союза. А также для проведения культурных мероприятий - одно из них пройдет в августе этого года, когда состоится концерт группы Imagine Dragons", - сказал Гуляев.

Московский стадион "Лужники" принял шесть матчей чемпионата мира. Также на этой арене пройдет финальная игра турнира Франция - Хорватия 15 июля.