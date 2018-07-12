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12 июля, 16:11
Захарова: Англии во время игры с Хорватией не хватало официальных лиц на трибунах
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Официальный представитель МИД РФ отметила, что необходимо "перестать идти по линии того безумия, которое было заряжено политиками королевства"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сожалеет, что сборная Англии не вышла в финал чемпионата мира по футболу. Ее игрокам, возможно, не хватало британских официальных лиц на трибунах.

"Им [болельщика и игрокам] не хватало кого-то из британских официальных лиц на трибунах, в частности вчера, - сказала она в четверг на брифинге. - Это их выбор, но в какой-то момент нужно все-таки принимать ответственные решения, необходимо перестать идти по линии того безумия, которое было заряжено политиками королевства перед чемпионатом".

"Мы сожалеем, что сборная Англии выбыла из чемпионата. Но она показала отличную игру. Таков спорт, - отметила дипломат. - Мы приветствуем британских болельщиков".

По ее словам, в Россию приехали около 10 тыс. гостей из Великобритании, "несмотря на всю антироссийскую пропаганду".

В среду сборная Хорватии в дополнительное время переиграла команду Англии со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышла в финал чемпионата мира. Англичане же теперь сразятся в матче за третье место с бельгийцами.

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