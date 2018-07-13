Исполнительный директор Football Supporters Europe Ронан Эвен, руководитель фан-посольства РФ Елена Еркина рассказывают о впечатлениях болельщиков от России и результатах работы с фанатами

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная итогам работы фан-посольств в городах, принимавших ЧМ-2018.

О впечатлениях болельщиков от России и результатах системы работы с футбольными фанатами во время мирового первенства рассказывают исполнительный директор организации "Футбольные болельщики Европы" (Football Supporters Europe, FSE) Ронан Эвен (Франция), руководитель фан-посольства России Елена Еркина, член исполкома FSE Роберт Устян (Россия), а также представители болельщиков стран - финалистов турнира.

Фан-посольства – специальный проект организации "Футбольные болельщики Европы". Кроме него, FSE при поддержке Российского футбольного союза, Ростуризма и городов-организаторов провела на чемпионате мира в России товарищеские матчи футбольных фанатов, фан-шествия и другие мероприятия, в которые за время турнира были вовлечены болельщики из 26 стран, принимавших участие в мировом первенстве.