Сычев: сборная России играла на домашнем чемпионате мира с горячим сердцем

Россияне на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу показала высокий уровень самоотдачи и игру с горячим сердцем на домашнем чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал бывший нападающий национальной команды Дмитрий Сычев.

Сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, добившись лучшего результата в новейшей истории на мировых первенствах. В матче 1/4 финала российские футболисты в серии пенальти проиграли хорватам. На групповом этапе турнира российская команда заняла второе место, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а также уступив уругвайцам (0:3). В 1/8 финала россияне выиграли у испанцев в серии пенальти.

"Я ожидал, что наша сборная выйдет из группы и сможет побороться с испанцами. А серия пенальти в четвертьфинале с командой Хорватии - лотерея, футбольный бог был не на нашей стороне. Но ребята играли потрясающе, вера болельщиков творит чудеса, все видели, какая была запредельная самоотдача. Было видно, что команда играет с горячим сердцем, это самое дорогое", - сказал Сычев.

В финале чемпионата мира сыграют сборные Франции и Хорватии. В среду хорваты обыграли команду Англии со счетом 2:1 в дополнительное время. "Англичане просто рано уверовали в победу. Ощущения, что у хорватов более классная команда, не было, эти команды сопоставимы по уровню. Надо отдать должное хорватам - после двух матчей по 120 минут и серий пенальти, так переломить игру способна далеко не каждая команда", - отметил игрок.

По мнению Сычева, отечественные футболисты должны пробовать свои силы в зарубежных командах. "Конечно, нужно ехать, если есть заинтересованность, участие в европейских турнирах дает гораздо больше мастерства, накал и уровень выше. Но каждый случай индивидуален, уезжать и сидеть на скамейке, наверное, не стоит. В средние клубы ехать тоже стоит, потому что уровень чемпионата такой, что каждая игра сродни матчу Лиги чемпионов", - поделился мнением футболист.