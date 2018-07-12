Более трех миллионов туристов посетили Москву во время ЧМ-2018

Как отметил глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, из посетивших столицу туристов 1,2 млн человек представляют дальнее зарубежье

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Более трех миллионов туристов посетили Москву за время проведения матчей чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции сообщил глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля, матчи принимали 11 городов России. В Москве игры турнира проходили на стадионах "Спартак" и "Лужники". В "Лужниках" состоялось шесть матчей турнира, также там состоится предстоящий финал. На стадионе "Спартак" было сыграно пять встреч.

"Москва стала самым популярным городом мира, наш город посетило более трех миллионов туристов. Это люди, которые останавливались более, чем на сутки. Из них 1,2 млн человек представляют дальнее зарубежье. Лидерами являются граждане Китая, США, Германии, Нидерландов и Франции", - сообщил Гуляев.

В финальном матче ЧМ-2018, который пройдет 15 июля в "Лужниках", сыграют сборные Франции и Хорватии.