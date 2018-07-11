Вида и Модрич стали самыми упоминаемыми игроками в соцсетях на матче Хорватия - Англия

Хорваты в дополнительное время победили англичан и впервые в истории вышли в финал чемпионата мира

ТАСС, 12 июля. Футболисты сборной Хорватии Домагой Вида и Лука Модрич стали самыми упоминаемыми игроками в социальных сетях по итогам второго полуфинала чемпионата мира между сборными Хорватии и Англии. В материале ТАСС использованы данные аналитической системы Brand Analytics. Матч Хорватия - Англия завершился в дополнительное время со счетом 2:1. Счет на 5-й минуте открыл защитник англичан Киран Триппьер, благодаря точному удару со штрафного. Ответный мяч забил полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич на 68-й минуте. Победный гол хорватов забил нападающий Марио Манджукич на 109-й минуте.

Видео Обзор матча Хорватия - Англия/Первый канал

Для выявления самых популярных персон были проанализированы посты в социальных сетях болельщиков на стадионе "Лужники". Вида с большим отрывом стал самым упоминаемым игроком встречи - 957 постов. Причиной такой популярности стал инцидент: после победы над сборной России (2:2, 4:3 по пенальти) в сети появился видеоролик из раздевалки хорватов, на котором Вида прокричал: "Слава Украине". Позже защитник извинился и отметил, что не вкладывал политический смысл в эти слова. Во время полуфинала трибуны "Лужников" свистели каждый раз, когда мяч оказывался у Виды. Далее в списке самых упоминаемых персон расположились Модрич (272), автор единственного гола англичан Триппьер (241), хорваты Иван Перишич (234) и Манджукич (218), англичане Гарри Кейн (132) и Джордан Пикфорд (126), голкипер хорватов Даниел Субашич (70), российский форвард Артем Дзюба (69) и тренер сборной Англии Гарет Саутгейт (66).

© Brand Analytics График активности в социальных сетях

Всего в период с 20:50 до 23:45 мск было оставлено 12 520 сообщений от более чем пяти тысяч авторов. Пик активности в соцсетях пришелся на второй дополнительный тайм, когда Манджукич забил победный гол сборной Хорватии. Среди самых популярных постов с чекином на стадионе "Лужники" записи в поддержку сборной Англии. На матче присутствовала певица Елена Темникова, которая поддерживала англичан.

Популярным стал пост в Instagram сборной Англии после гола Триппьера на 5-й минуте матча.

What. A. Start. Публикация от England (@england) 11 Июл 2018 в 11:17 PDT