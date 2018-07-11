Юные футболисты приступили к тренировкам на базах ЧМ-2018 в Саранске

Тренировки юных футболистов планируется также проводить на стадионе "Мордовия-Арена", который принимал матчи турнира

САРАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Тренировочные базы в Саранске, утвержденные Международной федерацией футбола (ФИФА) для команд-участниц чемпионата мира, открыты для занятий юных футболистов. Об этом сообщил журналистам в среду министр спорта и физической культуры Мордовии Владимир Киреев.

"Площадка ФК "Мордовия", стадион "Старт" и база при центре олимпийской подготовки, где располагалась команда Панамы, не пустуют. Там уже занимаются дети. С понедельника на них начались тренировки", - отметил Киреев на пресс- конференции.

Ранее сообщалось, что власти Мордовии после чемпионата мира намерены развивать детский футбол и создать в регионе Детскую футбольную лигу, которая должна охватить все районы республики. Кроме того, тренировки юных футболистов планируется также проводить на стадионе "Мордовия-Арена", который принимал матчи турнира.

На стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске состоялись четыре игры группового этапа чемпионата мира. 16 июня сыграли сборные Дании и Перу (1:0), 19 июня японцы обыграли колумбийцев со счетом 2:1, 25 июня португальцы провели матч с иранскими футболистами (1:1) а 28 июня тунисцы одержали победу над панамцами со счетом 2:1.