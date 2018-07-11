Сорокин: семь арен ЧМ-2018 останутся в ведении "Спорт-Инжиниринга" до конца года

В проведении чемпионата мира были задействованы 12 стадионов в 11 городах России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Стадионы чемпионата мира 2018 года по футболу в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске, строительством которых занималось Федеральное государственное унитарное предприятие "Спорт-Инжиниринг", минимум до конца года останутся в ведении организации, после чего постепенно будут переходить регионам. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

В проведении чемпионата мира были задействованы 12 стадионов в 11 городах России. Четыре объекта - стадионы "Лужники", "Санкт-Петербург", "Фишт" и "Казань-Арена" принадлежат регионам, стадион "Спартак" является частным. В долгосрочной перспективе планируется передать объекты футбольным клубам. Сезон-2018/19 чемпионата России стартует 28 июля.

"Есть небольшие работы по подготовке стадионов к чемпионату России, нужна адаптация, но она не радикальная. Сложнее было адаптировать арены к чемпионату мира, требования выше, - отметил Сорокин. - Минимум до конца года семь арен, которые строил "Спорт-Инжиниринг", останутся в ведении организации, а потом частично они будут передаваться регионам".

Чемпионат мира завершится 15 июля финальным матчем на стадионе "Лужники" в Москве.