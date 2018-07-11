Генсек НАТО рассказал, за кого болеет на ЧМ-2018 в России

Йенс Столтенберг отметил, что не будет выбирать конкретную команду, так как представляет 29 стран-членов НАТО

БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /Корр. ТАСС /. Генсек НАТО Йенс Столтенберг следит за чемпионатом мира по футболу в России, но не болеет за конкретную страну. Об этом он заявил в среду по прибытии на саммит Североатлантического альянса, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Я думаю, что не буду выбирать конкретную команду, так как представляю 29 стран-членов [НАТО]. Моя родная страна, Норвегия, не прошла квалификацию, поэтому я не буду выбирать какую-то конкретную страну", - сказал он.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи завершились в Сочи, Казани, Саранске, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде и Екатеринбурге, игры чемпионата продолжаются в Москве и Санкт-Петербурге. На данный момент известен один участник финала - Франция. В среду по итогам матча Англия- Хорватия определится вторая страна-финалистка.