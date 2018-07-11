Команды звезд футбола сыграли вничью в товарищеском матче на Красной площади

В составах присутствовали иностранные спортсмены, а также по одному российскому игроку и девушке-футболистке

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Бывшие российские и иностранные футболисты провели товарищеский матч в Парке футбола чемпионата мира, который располагается на Красной площади. Матч завершился со счетом 9:9, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча состоялась в среду, команды выступали в смешанных составах - в обоих коллективах присутствовали иностранные спортсмены и по одному российскому игроку и девушке-футболистке. Судьей матча был лучший арбитр мира 2008 года итальянец Роберто Розетти.

Участниками товарищеской игры стали в числе прочих двукратный чемпион мира бразилец Кафу, бывший защитник сборной Испании Мичел Сальгадо, лучший игрок ЧМ-2010 уругваец Диего Форлан, рекордсмен мировых первенств по количеству сыгранных матчей (25) немец Лотар Маттеус, бывшие полузащитники сборной России Алексей Смертин и Андрей Тихонов.

Лучшим игроком встречи был признан Форлан, забивший шесть голов. Игра вызвала большой ажиотаж со стороны посетителей Парка футбола, для которых, помимо футболистов, выступал ансамбль русских народных песен и танцев.

Парк футбола чемпионата мира на Красной площади открылся 21 июня, московская площадка будет работать до завершения турнира - финал ЧМ-2018 состоится 15 июля. Парк начал свой путь 24 марта в Сочи, после чего каждые выходные посещал один из городов чемпионата мира - Ростов-на-Дону, Волгоград, Саранск, Самара, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Калининград.

В Парке футбола проходят мастер-классы и автограф- сессии зарубежных и российских звезд футбола, игры на открытом воздухе. Болельщики могут поучаствовать в мультимедийных викторинах и попробовать свои силы на футбольных аттракционах.