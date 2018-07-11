Газзаев: Игнашевич может использовать свой потенциал в тренерской работе

Футболист объявил о завершении игровой карьеры после поражения сборной России в четвертьфинале чемпионата мира

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сергей Игнашевич, завершивший карьеру футболиста после выступления на чемпионате мира, может использовать свой опыт и потенциал в тренерской деятельности. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России, бывший главный тренер национальной команды и ЦСКА Валерий Газзаев.

После поражения в четвертьфинале чемпионата мира от сборной Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) 38-летний Игнашевич объявил о завершении карьеры футболиста и намерении стать тренером. Во вторник о решении завершить международную карьеру объявил Юрий Жирков.

"О Жиркове и Игнашевиче можно говорить только самые теплые слова. Это настоящие профессионалы, которые являются примером того, как надо служить своему делу, не случайно они и по сей день находятся в отличной форме, - сказал Газзаев. - Не помню, чтобы я делал какие-то замечания во время тренировочного процесса. Люди на протяжении всей карьеры очень ответственно относились к своей профессиональной деятельности".

"Хотелось бы, чтобы они передавали свое мастерство более молодым игрокам, - продолжил собеседник ТАСС. - У каждого бывшего футболиста есть колоссальная возможность стать хорошим тренером, тем более, они поиграли на таком уровне, что им есть чем делиться с другими поколениями. Они оба - ответственные люди, поэтому у них есть очень хорошая возможность стать тренерами. У бывших футболистов всегда есть приоритет в этом направлении и мне кажется, что они вполне могут воспользоваться своим потенциалом".

Игнашевич провел 127 матчей за сборную России и является рекордсменом по этому показателю. В составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Игнашевич также участвовал в европейском первенстве 2012 и 2016 годов, чемпионате мира 2014 года. После выступления на Квро-2016 Игнашевич объявил о завершении выступления за национальную команду, но вернулся в сборную перед домашним чемпионатом мира

Жирков дебютировал в сборной России в 2005 году, всего за национальную команду он провел 87 матчей и забил два мяча. Футболист также завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Жирков продолжит играть за петербургский "Зенит" на клубном уровне.