Газзаев: сборная Англии подходит к полуфиналу ЧМ в хорошем состоянии и является фаворитом

Полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Англии и Хорватии пройдет в среду

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Англии прибавляют от игры к игре по ходу чемпионата мира и подходят к полуфинальному матчу с командой Хорватии в хорошем состоянии и в ранге фаворита. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев.

Полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Англии и Хорватии пройдет в среду на стадионе "Лужники".

"У сборной Англии очень амбициозная и молодая команда, которая прибавляет от игры к игре и подходит к полуфиналу в очень хорошем состоянии, - считает Газзаев. - Особенно это было видно в четвертьфинале со шведами (2:0), где они ярко продемонстрировали свои лучшие качества. Считаю, что это была лучшая игра англичан на турнире. Думаю, что сборная Англии по игре имеет преимущество над хорватами и является фаворитом полуфинала".

Во вторник сборная Франции переиграла команду Бельгии со счетом 1:0 и стала первым финалистом чемпионата мира. "Сборная Франции - самая сильная команда на этом чемпионате. Она демонстрирует самый стабильный и качественный футбол. В целом я вижу французов фаворитами финала", - отметил Газзаев.

Финал чемпионата мира состоится 15 июля на московском стадионе "Лужники". Матч за третье место пройдет днем ранее в Санкт-Петербурге.