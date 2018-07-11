AFP: Макрон и его супруга посетят финал ЧМ-2018 в Москве

Предстоящая поездка в Россию станет для президента Франции третьей в этом году

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит намерены посетить финал чемпионата мира по футболу, который пройдет в Москве 15 июля. Об этом в среду сообщили Agence France-Presse (AFP) в окружении французского лидера.

Франция обеспечила себе место в финале чемпионата, победив во вторник в Санкт-Петербурге команду Бельгии со счетом 1:0. Решающий матч турнира состоится на московском стадионе "Лужники". Французская сборная встретится с победителем матча Хорватия - Англия.

Предстоящая поездка в Россию станет для Макрона третьей в этом году. В конце мая лидер Франции по приглашению президента России Владимира Путина принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. Во вторник, 10 июля, он присутствовал на полуфинальном матче чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге.

Комментируя победу, Макрон выразил уверенность, что национальная сборная станет чемпионом мира.

Макрон неоднократно рассказывал о своей любви к футболу, которым начал увлекаться еще в детстве. По его признанию, тогда он мечтал стать профессиональным футболистом, как Франк Созе или Мишель Платини. Он играл в сборной элитной Национальной школы администрации Страсбурга нападающим.