Дворкович: полный эффект ЧМ-2018 будет оцениваться еще долгие годы

До завершения чемпионата мира по футболу в России осталось три матча

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Полный эффект чемпионата мира по футболу в России будет оцениваться еще долгие годы. Об этом журналистам сказал председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

До завершения чемпионата мира осталось три матча - в среду будет сыгран второй полуфинал Хорватия - Англия, в субботу пройдет матч за третье место, в воскресенье - финал.

"Непосредственные итоги чемпионата будут подведены через несколько месяцев, мы будем понимать финансовые итоги. Полный эффект чемпионата будет оцениваться еще долгие годы, поскольку он заключается в притоке туристов, развитии спорта в целом, а также во многих вещах, которые трудно оценить даже за несколько месяцев", - сказал Дворкович.

"Формальные отчеты будут сделаны в ближайшее время", - добавил он.