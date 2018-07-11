РФС ходатайствовал перед Минспортом о присвоении званий игрокам и тренерам сборной России

Российская команда впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата мира по футболу

ТАСС, 11 июля. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение ходатайствовать перед Министерством спорта о присвоении почетных спортивных званий игрокам и тренерам национальной команды, принявшим участие в чемпионате мира - 2018. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Ходатайствовать перед Министерством спорта о присвоении почетного спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России" игрокам и "Заслуженный тренер России" тренерам сборной команды России", - говорится в сообщении.

Российская команда впервые в истории дошла до четвертьфинала мирового первенства. В 1/8 финала россияне обыграли команду Испании (1:1, 4:3 - по пенальти), в четвертьфинале они уступили хорватам (2:2, 3:4 - по пенальти).

Чемпионат мира завершится 15 июля финальным матчем, который пройдет на московском стадионе "Лужники".