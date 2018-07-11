Вице-президент "Спартака": ЧМ-2018 позволил привлечь на стадионы нецелевую аудиторию

Наиль Измайлов подчеркнул, что объекты турнира будут использоваться в будущем и принесут пользу экономике

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в России позволил привлечь на стадионы нецелевую аудиторию, которую необходимо удержать менеджерам клубов. Об этом во время выступления на круглом столе "Эффективное экономическое развитие регионов после ЧМ-2018" сказал вице-президент московского "Спартака" Наиль Измайлов.

"Чемпионат мира позволил нам привлечь на футбол нецелевую аудиторию, которую нам необходимо удержать. Давайте работать с этими людьми, которым понравилось на футболе. Давайте продолжать получать удовольствие от футбола", - сказал Измайлов.

"На этом чемпионате я видел две показательные ситуации, - продолжил Измайлов. - На одном из матчей на трибуне сидели две девушки, и одна на 43-й минуте первого тайма спросила другую: "Когда будет звонок на антракт?" Это чисто театральный термин - девушки пришли на футбол, им понравилось, они будут ходить и дальше".

"И еще одна ситуация - на матч приехала большая семья. Очевидно, впервые, потому что они не могли сориентироваться. Дорогу им подсказал простой болельщик. Отвечая на вопрос, откуда он знает расположение их мест, он сказал: "Потому что я дома", - рассказал Измайлов.

По его словам, режим наследия инфраструктуры чемпионата мира уже наступил. "17 июля начинается сезон в ФНЛ, а 28 июля - в премьер-лиге. Эти объекты используются, режим наследия уже наступил, мы уже в нем живем. Эти объекты будут использованы и принесут пользу как экономике, так и с социальной точки зрения", - подчеркнул Измайлов.

Стадион "Спартак" принял пять матчей чемпионата мира.