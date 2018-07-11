Бышовец: матч со сборной России измотал хорватов, им может не хватить сил в полуфинале ЧМ

Полуфинальный матч между командами Англии и Хорватии состоится в среду на стадионе "Лужники"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Четвертьфинал чемпионата мира по футболу против сборной России отнял у команды Хорватии много сил, которых ей может не хватить в матче 1/2 финала турнира против англичан. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Анатолий Бышовец.

В субботу сборная Хорватии обыграла российскую команду (2:2, 4:3 - по пенальти). Полуфинальный матч между командами Англии и Хорватии состоится в среду на столичном стадионе "Лужники", начало игры - 21:00 мск.

"Сборная Хорватии в матче с россиянами производила впечатление команды, которая уходит с поля, что называется, на жилах, - отметил Бышовец. - Четвертьфинал дался им очень тяжело, хорваты были просто измотаны. Энергетически затратная и нервная игра, думаю, может стать причиной потери нескольких футболистов в составе, хотя для игроков такого уровня четыре дня восстановления должно хватить. Но вопрос - придаст ли этот перерыв свежести не только мышцам, но и свежести и вдохновения при созидании, когда не хватает быстроты мышления и концентрации?".

"Сборная Англии является очень сбалансированной и хорошо выстроенной командой, Саутгейт (главный тренер) отлично подобрал структуру. Игра в три центральных защитника с использованием "движков" из "Манчестер Юнайтед" Янга и Лингарда очень эффективна. Очень интересна мысль с использованием Саутгейтом защитника Магуайра. Поэтому у англичан очень хорошие шансы выйти в финал", - добавил эксперт.

Первый финалист чемпионата мира определился во вторник. Сборная Франции обыграла команду Бельгии со счетом 1:0. Финал чемпионата мира пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".