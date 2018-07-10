Мбаппе и Умтити стали самыми упоминаемыми игроками в соцсетях на матче Франция - Бельгия

Французская команда победила бельгийцев со счетом 1:0 и стала первым финалистом чемпионата мира

Первый полуфинальный матч завершился со счетом 1:0. Умтити забил гол на 51-й минуте и стал лучшим игроком встречи. Соперником французов станет победитель пары Англия - Хорватия, которые сыграют в "Лужниках" в среду (21:00 мск).

ТАСС, 11 июля. Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе и автор единственного гола защитник Самуюэль Умтити стали самыми упоминаемыми футболистами в социальных сетях по итогам полуфинала чемпионата мира Франция - Бельгия. В материале ТАСС использованы данные аналитической системы Brand Analytics .

Для выявления самых популярных персон были проанализированы посты в социальных сетях болельщиков на стадионе "Санкт-Петербург" во время встречи. Мбаппе упоминался 174 раза, Умтити - 111. Следом расположились бельгиец Эден Азар (79) и француз Антуан Гризманн (70). Пятую строчку занял лидер британской рок-группы The Rolling Stones ("Роллинг Стоунз") Мик Джаггер, который посетил матч в Санкт-Петербурге, его упомянули в постах 68 раз. Далее расположились бельгиец Ромелу Лукаку (55), вратарь французов Уго Льюрис (51).

Восьмую строчку занимает француз Тьерри Анри, чемпион мира в составе сборной Франции 1998 года, а теперь тренер бельгийцев (43). На девятом месте вратарь бельгийцев Тибо Куртуа (26), замыкает десятку самых упоминаемых персон матча президент Франции Эммануэль Макрон (19).