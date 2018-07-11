ФИФА: Россия проводит восхитительный ЧМ благодаря работе оргкомитета и регионов

Матчи чемпионата мира прошли в 11 российских городах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира в России проходит великолепно и без серьезных операционных проблем благодаря работе оргкомитета турнира и регионов. Об этом во время выступления на круглом столе "Эффективное экономическое развитие регионов после ЧМ-2018" заявил директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

"Россия проводит восхитительный чемпионат мира, - отметил Смит. - После группового этапа я говорил, что мы очень довольны, как проходит турнир. Не было ни одной серьезной операционной проблемы, мы провели 61 успешный матч. Это произошло благодаря многим факторам - работе оргкомитета, регионов".

"Все болельщики были встречены лучшим образом, - продолжил Смит. - Последние 3,5 года я регулярно посещал Россию и получал удовольствие от того, с каким энтузиазмом и с каким единением страна готовилась к этому турниру".

На чемпионате мира 2018 года в России осталось провести три матча. В среду состоится полуфинальный матч между сборными Англии и Хорватии. В субботу пройдет матч за третье место, а в воскресенье - финал.