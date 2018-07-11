Вечер памяти венгерского футболиста Пушкаша пройдет в музее ФИФА в Москве

Мероприятие организовано Венгерским культурным центром в Москве, Венгерским футбольным союзом и Международным фондом Пушкаша

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вечер, посвященный памяти игрока сборной Венгрии и мадридского "Реала" Ференца Пушкаша, пройдет в музее мирового футбола ФИФА в Москве. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Мероприятие организовано Венгерским культурным центром в Москве, Венгерским футбольным союзом и Международным фондом Пушкаша. В рамках мероприятия будет показан документальный фильм о жизни футболиста, а также будет представлено русскоязычное издание биографии Пушкаша. Кроме того, посетители музея смогут увидеть официальную копию премии ФИФА имени Пушкаша, которая присуждается игроку, забившему самый красивый гол года. Мероприятие откроет Дёрдь Сёллёши, официальный посол венгерской футбольной традиции и наследия Ференца Пушкаша.

Музей ФИФА работает в Москве с 9 июня по 20 июля.

Пушкаш был признан лучшим игроком чемпионата мира 1954 года, на котором венгры проиграли в финале команде ФРГ. На чемпионате мира 2018 года португалец Криштиану Роналду побил рекорд Пушкаша и стал лучшим снайпером европейских сборных всех времен. На его счету 85 голов в 152 матчах, у венгерского футболиста - 84 гола в 85 матчах.