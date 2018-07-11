Сорокин: все объекты ЧМ-2018 будут полностью востребованы гражданами России

Директор оргкомитета "Россия-2018" отметил, что детским школам будут переданы 95 маленьких стадионов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Все объекты, созданные к чемпионату мира по футболу, будут в полной мере востребованы россиянами. Об этом генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил во время выступления на круглом столе "Эффективное экономическое развитие регионов после ЧМ-2018".

"Будет много исследований, чтобы правильно оценить итоги чемпионата мира. Мы не создавали ничего избыточного, не пытались ничего построить эксклюзивно для турнира, - сказал Сорокин. - Все созданное будет востребовано в полной мере нашими гражданами - это и спортивная инфраструктура, клубы есть практически в каждом городе. Мы создали 95 маленьких стадионов, которые были тренировочными площадками и которые потом будут переданы детским школам".

По словам Сорокина, количество посетивших фан-зоны чемпионата мира приближается к 7 млн человек. "Чемпионат мира превзошел все ожидания, даже для нас, организаторов, и не только по количеству посетивших фан-зоны. Количество иностранных болельщиков мы подсчитаем уже после. Лично я не ожидал, что такая атмосфера наполнит всю страну", - отметил он.

Чемпионат мира завершится 15 июля.