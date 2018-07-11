Рекордное число зрителей посмотрели трансляцию матча Франция - Бельгия по французскому ТВ

За игрой наблюдали более 19 млн человек

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Во Франции прямая трансляция полуфинального матча чемпионата мира по футболу Франция - Бельгия собрала у экранов телевидения более 19 млн зрителей, что стало рекордным показателем телепросмотров в стране за последние два года. Такие данные сообщили в среду в службе телевизионного мониторинга Mediametrie.

Прямой эфир из Санкт-Петербурга вел национальный канал TF 1. По данным Mediametrie, за трансляцией матча следили в общей сложности около 70% аудитории французских телеканалов.

Предыдущая игра с участием сборной Франции, которая одержала победу над командой Уругвая, прошла 6 июля в Нижнем Новгороде. Ее трансляция на TF 1 привлекла 12,9 млн зрителей.

Сборная Франции во вторник выиграла у команды Бельгии со счетом 1:0 в полуфинальном матче чемпионата мира. Единственный мяч после подачи углового на 51-й минуте встречи забил центральный защитник Самюэль Умтити, признанный лучшим игроком матча. Игра прошла в Санкт-Петербурге в присутствии более 64 тыс. человек.

На матче присутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон, ранее пообещавший лично поехать в Россию, чтобы поддержать команду своей страны в полуфинале. Комментируя победу на своей странице в Twitter, Макрон выразил уверенность, что национальная сборная станет чемпионом мира. В решающем матче турнира, который пройдет 15 июля на московском стадионе "Лужники", французы встретятся с победителем матча между сборными Хорватии и Англии.