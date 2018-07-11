Грант: сборная Хорватии имеет небольшое преимущество перед англичанами в 1/2 финала ЧМ

Матч между сборными Хорватии и Англии пройдет 11 июля на московском стадионе "Лужники"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сборная Хорватии имеет небольшое преимущество перед командой Англии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу. Такое мнение во время выступления на круглом столе "Эффективное экономическое развитие регионов после ЧМ-2018" высказал бывший главный тренер лондонского "Челси" Авраам Грант.

Полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Хорватии и Англии пройдет 11 июля на московском стадионе "Лужники", начало - в 21:00 мск.

"Англия хорошо показала себя на турнире, но у хорватов лучшая полузащита на турнире. Поэтому небольшое преимущество, на мой взгляд, на стороне хорватов. В одной игре все может случиться, многое зависит от психологии", - сказал Грант.

"Это важно, потому что в полуфинале априори встречаются качественные сборные, - продолжил Грант. - А вот с давлением надо справиться обоим командам. Кто будет сильнее психологически, тот и выиграет".

Грант назвал чемпионат мира в России уникальным турниром. "Так называемые большие сборные не вышли даже в четвертьфинал. Например, Италия вообще не попала в финальную часть, Германия не вышла из группы. Тех, кого называли маленькими командами, таковыми больше не являются", - отметил он.