Юран: проблемы в обороне сборной Хорватии делают англичан фаворитами полуфинала ЧМ

Матч между английской и хорватской командами состоится в среду на стадионе "Лужники"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу испытывает проблемы в обороне перед полуфиналом чемпионата мира по футболу, что делает команду Англии фаворитом в этой игре. Такое мнение ТАСС высказал известный советский и российский футболист Сергей Юран.

Матч состоится в среду на столичном стадионе "Лужники", начало игры - 21:00 мск. Первый финалист чемпионата мира определился во вторник - сборная Франции обыграла команду Бельгии со счетом 1:0.

"У хорватов большие проблемы в линии защите, есть дисквалифицированные и травмированные игроки. На мой взгляд, в финал выйдут англичане, и там нельзя однозначно назвать победителя, потому что в решающей игре все может повернуться по-другому. Я допускал, что победитель первого полуфинала и станет чемпионом, но шансы команд в финале равны", - заявил Юран.

Финал чемпионата мира пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".