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11 июля, 11:17
Дворкович: ЧМ-2018 изменил имидж России к лучшему, приблизив его к реальности
Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович
© Михаил Метцель/ТАСС
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Председатель оргкомитета "Россия-2018" отметил, что тысячи людей работали над организацией турнира

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Проведение чемпионата мира по футболу позволило изменить имидж России к лучшему и приблизить его к реальности. Об этом заявил председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович во время выступления на круглом столе "Эффективное экономическое развитие регионов после чемпионата мира - 2018".

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. "Я хотел посетить как можно больше матчей, удалось побывать на 25 или 26 играх. Посетил все большие площадки этого турнира. Не совсем правильно оценивать себя, но это определенно праздник футбола", - сказал Дворкович.

Первым финалистом турнира стала сборная Франции, которая 10 июля обыграла команду Бельгии со счетом 1:0. "Возможно, кому-то вчерашний матч показался скучным, но это была качественная игра. Команды, которые получили наибольшую поддержку, покинули турнир - это касается латиноамериканских сборных, а также сборной Германии, и это к вопросу о давлении. Что касается сборной России, то Станислав Черчесов (главный тренер) сделал отличную работу, мало кто ожидал увидеть сборную России в четвертьфинале", - добавил он.

Дворкович отметил, что тысячи людей работали над организацией турнира, и "результат восхитительный". "Россия изменила свою репутацию. Имидж важнее, чем ВВП, Россия на самом деле лучше, чем казалось многим, особенно на Западе", - отметил он.

"Теперь имидж России приблизился к тому, какая наша страна на самом деле. Хотя мы знаем наши проблемы, в том числе и в экономике", - добавил Дворкович.
Дворкович отметил, что впервые на чемпионате мира Международная федерация футбола (ФИФА) применила систему видеопомощи арбитрам (VAR), а также впервые благодаря правилу "фэйр-плей" была определена команда-участница плей-офф. "ФИФА изучит этот опыт [использования системы VAR и правила "фэйр-плей"]. Есть положительные и отрицательные стороны, этот опыт необходимо изучать", - отметил он.

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