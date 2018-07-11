В Самаре бойцы Росгвардии спасли болельщика, упавшего в воду

Мужчина спешил на фан-фест, где его ждали друзья

ТАСС, 11 июля. Сотрудники ОМОН Росгвардии спасли болельщика в Самаре, упавшего в воду. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина опаздывал на фан-фест.

Мужчина оступился, когда катер причаливал к пирсу.

"Прыгать в реку было нельзя: в опасной близости от места происшествия находился еще один катер с работающим гребным винтом. Однако росгвардейцы не растерялись: прапорщик Павел Ф. бросил тонувшему мужчине спасательный круг и стал вытаскивать его из воды, а младший сержант Владислав Ф. тем временем заглушил двигатель катера, винт которого представлял опасность. После того как пострадавший был поднят, росгвардейцы оказали ему доврачебную помощь", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что мужчина быстро пришел в себя. Как выяснилось, он очень спешил на фан-фест, где его ждали друзья, чтобы всем вместе посмотреть футбольный матч на большом экране. "Спустя некоторое время болельщик разыскал бойцов ОМОН, чтобы еще раз их поблагодарить", - отметили в ведомстве.