За что англичане готовятся отомстить хорватам в полуфинале ЧМ

ТАСС рассказывает историю матчевых встреч второй полуфинальной пары чемпионата мира — 2018

Матч между сборными Хорватии и Англии, который пройдет 11 июля на московском стадионе "Лужники", определит второго финалиста мирового первенства. Это будет лишь восьмая встреча этих двух команд в истории, при этом пять предыдущих матчей были официальными — в рамках чемпионатов мира и Европы.

Хорватская команда существует лишь около 30 лет, так что семь матчей — это немало. На счету англичан четыре победы при лишь двух поражениях и разности мячей 18-10. Две неудачи в домашнем отборочном матче Евро-2008 стоили родоначальникам футбола путевки в финальную стадию, которая в итоге досталась сборной России. Месть не заставила себя долго ждать — в следующем отборочном цикле англичане дважды разгромили соперника с Балканского полуострова, оставив его без чемпионата мира.

Первые два матча команд Англии и Хорватии были товарищескими. Впервые они встретились в апреле 1996 года в Лондоне, когда готовились к чемпионату Европы в Англии. Игра завершилась нулевой ничьей. На Евро-1996 обе команды в итоге сойдут с дистанции, проиграв будущим победителям из Германии: хорваты — в четвертьфинале, англичане — в полуфинале.

В 2003 году сборные Англии и Хорватии встретились уже в Ипсвиче, где хозяева одержали победу — 3:1, а первый мяч в противостоянии команд уже на 9-й минуте с пенальти забил Дэвид Бекхэм. В итоге обе сборные сумели пробиться на чемпионат Европы в Португалии, а жеребьевка даже определила их в одну группу. Первый официальный матч двух команд состоялся 21 июня 2004 года в Лиссабоне — в третьем туре групповой стадии. Сыгравшим перед этим вничью с командами Швейцарии и Франции хорватам была необходима лишь победа, но они проиграли — 2:4.

Героем стал автор двух мячей 18-летний Уэйн Руни, а сборная Англии в итоге в 1/4 финала уступит португальцам в серии пенальти. Хорватская сборная в середине 2000-х годов находилась в безвременье — сходило поколение, занявшее третье место на чемпионате мира — 1998, тогда как игроки нынешней хорватской команды были еще слишком молоды.

Две победы хорватов

Однако в 2006 году сборная Хорватии во второй раз подряд не выйдет из группы на чемпионате мира, и начнется ее серьезное обновление — под руководством молодого специалиста Славена Билича. В отборочном турнире к Евро-2008 в одну группу попали команды Англии, Хорватии и России, которую возглавил Гус Хиддинк, и хорватская сборная в этой компании не выглядела фаворитом. Однако именно хорваты увереннее всех прошли отборочный цикл, одержав в этом турнире обе свои победы над англичанами.