историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
11 июля, 12:49
За что англичане готовятся отомстить хорватам в полуфинале ЧМ
Хорват Ивица Олич и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм в матче Евро-2004
© Дмитрий Азаров/ТАСС
Ближайшие матчи
11 июля, 21:00
Полуфинал
ХорватияАнглия
14 июля, 17:00
Матч за 3-е место
БельгияL62
15 июля, 18:00
Финал
ФранцияW62
расписание всех игр
ТАСС рассказывает историю матчевых встреч второй полуфинальной пары чемпионата мира — 2018

Матч между сборными Хорватии и Англии, который пройдет 11 июля на московском стадионе "Лужники", определит второго финалиста мирового первенства. Это будет лишь восьмая встреча этих двух команд в истории, при этом пять предыдущих матчей были официальными — в рамках чемпионатов мира и Европы.

Смотрите также
Сборная Франции вышла в финал ЧМ, англичане и хорваты готовятся к своему полуфиналу

Хорватская команда существует лишь около 30 лет, так что семь матчей — это немало. На счету англичан четыре победы при лишь двух поражениях и разности мячей 18-10. Две неудачи в домашнем отборочном матче Евро-2008 стоили родоначальникам футбола путевки в финальную стадию, которая в итоге досталась сборной России. Месть не заставила себя долго ждать — в следующем отборочном цикле англичане дважды разгромили соперника с Балканского полуострова, оставив его без чемпионата мира.

Первые два матча команд Англии и Хорватии были товарищескими. Впервые они встретились в апреле 1996 года в Лондоне, когда готовились к чемпионату Европы в Англии. Игра завершилась нулевой ничьей. На Евро-1996 обе команды в итоге сойдут с дистанции, проиграв будущим победителям из Германии: хорваты — в четвертьфинале, англичане — в полуфинале.

В 2003 году сборные Англии и Хорватии встретились уже в Ипсвиче, где хозяева одержали победу — 3:1, а первый мяч в противостоянии команд уже на 9-й минуте с пенальти забил Дэвид Бекхэм. В итоге обе сборные сумели пробиться на чемпионат Европы в Португалии, а жеребьевка даже определила их в одну группу. Первый официальный матч двух команд состоялся 21 июня 2004 года в Лиссабоне — в третьем туре групповой стадии. Сыгравшим перед этим вничью с командами Швейцарии и Франции хорватам была необходима лишь победа, но они проиграли — 2:4.

Героем стал автор двух мячей 18-летний Уэйн Руни, а сборная Англии в итоге в 1/4 финала уступит португальцам в серии пенальти. Хорватская сборная в середине 2000-х годов находилась в безвременье — сходило поколение, занявшее третье место на чемпионате мира — 1998, тогда как игроки нынешней хорватской команды были еще слишком молоды.

Две победы хорватов

Однако в 2006 году сборная Хорватии во второй раз подряд не выйдет из группы на чемпионате мира, и начнется ее серьезное обновление — под руководством молодого специалиста Славена Билича. В отборочном турнире к Евро-2008 в одну группу попали команды Англии, Хорватии и России, которую возглавил Гус Хиддинк, и хорватская сборная в этой компании не выглядела фаворитом. Однако именно хорваты увереннее всех прошли отборочный цикл, одержав в этом турнире обе свои победы над англичанами.

Смотрите также
Сборная Англии освободилась от проклятия

В октябре 2006 года сборные Хорватии и Англии встретились в Загребе на стадионе "Максимир", где хозяева победили — 2:0. Отличился бразильский хорват Эдуардо, а Гари Невилл поразил собственные ворота. Ответная игра состоялась в последнем туре через год — когда сборная Хорватии уже гарантировала себе первое место, а команде Англии на "Уэмбли" было достаточно сыграть вничью.

Но хорваты вновь победили, на сей раз 3:2, хотя во втором тайме хозяева отыграли два мяча. Решающий гол забил на 77-й минуте Младен Петрич, и второе место досталось сборной России, которая в параллельном матче вымучила победу над андоррцами — 1:0.

При этом в финальном турнире сборная России сыграет успешнее хорватов, выйдя в полуфинал, тогда как их балканские спасители в 1/4 финала уступили в серии пенальти туркам.

Месть команды Капелло

Сборная Англии впервые с 1984 года осталась без чемпионата Европы, и на Туманном Альбионе решились на приглашение итальянского тренера Фабио Капелло. Ранее команду уже возглавлял иностранец — швед Свен-Ёран Эрикссон, особых успехов он не добился, и сборную вновь доверили англичанину — Стиву Макларену, который и вовсе опозорил себя и команду.

Месть, как говорят, надо подавать в хорошо охлажденном виде, однако жребий сразу предоставил англичанам шанс на возмездие, сведя их в одну группу с хорватами в отборочном цикле чемпионата мира — 2010. И здесь англичане покуражились на славу. Команды Капелло всегда отличал острожный футбол, но в двух матчах с хорватами сборная Англии, казалось, играла без тренерской установки — только разгром!

Смотрите также
Почему чемпионат мира в России превратился в Евро-2018

В первой игре на "Максимире" англичане победили — 4:1, когда хет-трик оформил 19-летний Тео Уолкотт. А через год на "Уэмбли" счет и вовсе был 5:1 — здесь по дублю сделали Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард. В завершение англичане, уже оформившие себе путевку в ЮАР, уступили в Днепропетровске сборной Украины (0:1), которая в итоге опередила хорватов в борьбе за второе место и стыковые матчи.

Сборная Хорватии осталась без чемпионата мира и главного тренера — Билич покинул команду, начав клубную карьеру. За девять лет возмужают и станут настоящими звездами молодые хорватские таланты, которые в сентябре 2009 года играли на "Уэмбли" в последнем на данный момент матче с англичанами, — это Марио Манджукич и Иван Ракитич, а также не вышедшие на поле в Лондоне Лука Модрич (из-за травмы) и Ведран Чорлука (из-за дисквалификации).

А вот состав сборной Англии в сравнении с матчами 2009 года изменился полностью. Нынешняя команда Англии — одна из самых молодых на турнире. 

Евгений Трушин

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Тотти: чемпионат мира по футболу в России организован на должной высоте
11 июля, 14:26
Сорокин: семь арен ЧМ-2018 останутся в ведении "Спорт-Инжиниринга" до конца года
11 июля, 13:47
Мбаппе и Умтити стали самыми упоминаемыми игроками в соцсетях на матче Франция - Бельгия
11 июля, 13:43
Газзаев: сборная Англии подходит к полуфиналу ЧМ в хорошем состоянии и является фаворитом
11 июля, 13:21
Газзаев: Игнашевич может использовать свой потенциал в тренерской работе
11 июля, 13:19
Дворкович: полный эффект ЧМ-2018 будет оцениваться еще долгие годы
11 июля, 13:03
РФС ходатайствовал перед Минспортом о присвоении званий игрокам и тренерам сборной России
11 июля, 12:54
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White