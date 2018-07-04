За что англичане готовятся отомстить хорватам в полуфинале ЧМ

Матч между сборными Хорватии и Англии, который пройдет 11 июля на московском стадионе "Лужники", определит второго финалиста мирового первенства. Это будет лишь восьмая встреча этих двух команд в истории, при этом пять предыдущих матчей были официальными — в рамках чемпионатов мира и Европы.
Хорватская команда существует лишь около 30 лет, так что семь матчей — это немало. На счету англичан четыре победы при лишь двух поражениях и разности мячей 18-10. Две неудачи в домашнем отборочном матче Евро-2008 стоили родоначальникам футбола путевки в финальную стадию, которая в итоге досталась сборной России. Месть не заставила себя долго ждать — в следующем отборочном цикле англичане дважды разгромили соперника с Балканского полуострова, оставив его без чемпионата мира.
Первые два матча команд Англии и Хорватии были товарищескими. Впервые они встретились в апреле 1996 года в Лондоне, когда готовились к чемпионату Европы в Англии. Игра завершилась нулевой ничьей. На Евро-1996 обе команды в итоге сойдут с дистанции, проиграв будущим победителям из Германии: хорваты — в четвертьфинале, англичане — в полуфинале.
В 2003 году сборные Англии и Хорватии встретились уже в Ипсвиче, где хозяева одержали победу — 3:1, а первый мяч в противостоянии команд уже на 9-й минуте с пенальти забил Дэвид Бекхэм. В итоге обе сборные сумели пробиться на чемпионат Европы в Португалии, а жеребьевка даже определила их в одну группу. Первый официальный матч двух команд состоялся 21 июня 2004 года в Лиссабоне — в третьем туре групповой стадии. Сыгравшим перед этим вничью с командами Швейцарии и Франции хорватам была необходима лишь победа, но они проиграли — 2:4.
Героем стал автор двух мячей 18-летний Уэйн Руни, а сборная Англии в итоге в 1/4 финала уступит португальцам в серии пенальти. Хорватская сборная в середине 2000-х годов находилась в безвременье — сходило поколение, занявшее третье место на чемпионате мира — 1998, тогда как игроки нынешней хорватской команды были еще слишком молоды.
Однако в 2006 году сборная Хорватии во второй раз подряд не выйдет из группы на чемпионате мира, и начнется ее серьезное обновление — под руководством молодого специалиста Славена Билича. В отборочном турнире к Евро-2008 в одну группу попали команды Англии, Хорватии и России, которую возглавил Гус Хиддинк, и хорватская сборная в этой компании не выглядела фаворитом. Однако именно хорваты увереннее всех прошли отборочный цикл, одержав в этом турнире обе свои победы над англичанами.
В октябре 2006 года сборные Хорватии и Англии встретились в Загребе на стадионе "Максимир", где хозяева победили — 2:0. Отличился бразильский хорват Эдуардо, а Гари Невилл поразил собственные ворота. Ответная игра состоялась в последнем туре через год — когда сборная Хорватии уже гарантировала себе первое место, а команде Англии на "Уэмбли" было достаточно сыграть вничью.
Но хорваты вновь победили, на сей раз 3:2, хотя во втором тайме хозяева отыграли два мяча. Решающий гол забил на 77-й минуте Младен Петрич, и второе место досталось сборной России, которая в параллельном матче вымучила победу над андоррцами — 1:0.
При этом в финальном турнире сборная России сыграет успешнее хорватов, выйдя в полуфинал, тогда как их балканские спасители в 1/4 финала уступили в серии пенальти туркам.
Сборная Англии впервые с 1984 года осталась без чемпионата Европы, и на Туманном Альбионе решились на приглашение итальянского тренера Фабио Капелло. Ранее команду уже возглавлял иностранец — швед Свен-Ёран Эрикссон, особых успехов он не добился, и сборную вновь доверили англичанину — Стиву Макларену, который и вовсе опозорил себя и команду.
Месть, как говорят, надо подавать в хорошо охлажденном виде, однако жребий сразу предоставил англичанам шанс на возмездие, сведя их в одну группу с хорватами в отборочном цикле чемпионата мира — 2010. И здесь англичане покуражились на славу. Команды Капелло всегда отличал острожный футбол, но в двух матчах с хорватами сборная Англии, казалось, играла без тренерской установки — только разгром!
В первой игре на "Максимире" англичане победили — 4:1, когда хет-трик оформил 19-летний Тео Уолкотт. А через год на "Уэмбли" счет и вовсе был 5:1 — здесь по дублю сделали Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард. В завершение англичане, уже оформившие себе путевку в ЮАР, уступили в Днепропетровске сборной Украины (0:1), которая в итоге опередила хорватов в борьбе за второе место и стыковые матчи.
Сборная Хорватии осталась без чемпионата мира и главного тренера — Билич покинул команду, начав клубную карьеру. За девять лет возмужают и станут настоящими звездами молодые хорватские таланты, которые в сентябре 2009 года играли на "Уэмбли" в последнем на данный момент матче с англичанами, — это Марио Манджукич и Иван Ракитич, а также не вышедшие на поле в Лондоне Лука Модрич (из-за травмы) и Ведран Чорлука (из-за дисквалификации).
А вот состав сборной Англии в сравнении с матчами 2009 года изменился полностью. Нынешняя команда Англии — одна из самых молодых на турнире.
Евгений Трушин