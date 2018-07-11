ФК "Мордовия" планирует проводить экскурсии для болельщиков на арене ЧМ-2018

Стадион был открыт в апреле 2018 года, арена принимала четыре матча группового этапа чемпионата мира

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство футбольного клуба "Мордовия" планирует организовывать на построенном к чемпионату мира стадионе "Мордовия-Арена" экскурсии для болельщиков. Об этом ТАСС рассказал директор саранской команды Николай Левин. Стадион был заложен в 2010 году, а открыт в апреле 2018 года. Арена вмещает 45015 человек и принимала четыре матча группового этапа чемпионата мира: Перу - Дания (16 июня), Колумбия - Япония (19 июня), Иран - Португалия (25 июня) и Панама - Тунис (28 июня). В дальнейшем клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) арендует стадион для проведения на нем матчей у ФГУП "Спорт-Инжиниринг", которая является заказчиком и застройщиком арены.

"Мордовия-Арена" будет готова принять матч первого тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 17 июля, когда команда встретится с "Нижним Новгородом". В этот же день домашний матч проводит и "Сочи", который раньше выступал в Санкт-Петербурге как "Динамо" и переехал в город-курорт после окончания сезона. Однако сочинский стадион "Фишт", где также проводились матчи чемпионата мира, по техническим причинам пока еще не готов принимать игры ФНЛ. По словам директора "Мордовии", саранский стадион был также поначалу не приспособлен к условиям проведения чемпионата ФНЛ, главным образом, из-за отсутствия организации распределения потоков болельщиков команд хозяев и гостей. Однако организаторам матча, как сказал Левин, удастся решить эту проблему к следующему вторнику. "Мы пока не знаем, какое количество болельщиков приедет к нам из Нижнего Новгорода - нам сообщат об этом за пять дней до начала игры. К нам приедет комиссия Российского футбольного союза, которая посмотрит стадион, и мы покажем ей, как планируем разделять потоки, обеспечивать безопасность. Если услышим какие-то пожелания и замечания, то будем исправлять их", - сказал Левин. "Каких-то особых работ не проводилось, просто мы стараемся выполнить положение регламента по допуску болельщиков гостей, основываясь на конструктивных особенностях стадиона. Мы постараемся обеспечить безопасность на арене путем создания зон безопасности между болельщиками обеих команд", - добавил он. ФИФА уже демонтировала символику чемпионата мира Планируется, что на первый матч для "Мордовии-Арены" в ФНЛ придет порядка 20-30 тысяч человек, хотя организаторы готовы к большому наплыву зрителей. Билеты на матч уже поступили в продажу в кассы стадиона, стоят они от 100 рублей. Часть билетов будет роздана школьникам, инвалидам, малоимущим. "Надо учесть, что не все жители республики попали на матчи чемпионата мира, а они хотят увидеть стадион, посмотреть на него изнутри, поэтому планируем организовать на арену экскурсии. На этот матч приедут болельщики из районов республики: администрация выделит для проезда автобусы. Чемпионат мира закончится накануне нашей игры, и всем захочется посмотреть на стадион воочию, увидеть, как это все красиво", - подчеркнул директор саранского клуба.