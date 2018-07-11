историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
11 июля, 10:48
ФК "Мордовия" планирует проводить экскурсии для болельщиков на арене ЧМ-2018
Стадион "Мордовия-Арена"
© Станислав Красильников/ТАСС
Ближайшие матчи
11 июля, 21:00
Полуфинал
ХорватияАнглия
14 июля, 17:00
Матч за 3-е место
БельгияL62
15 июля, 18:00
Финал
ФранцияW62
расписание всех игр
Стадион был открыт в апреле 2018 года, арена принимала четыре матча группового этапа чемпионата мира

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство футбольного клуба "Мордовия" планирует организовывать на построенном к чемпионату мира стадионе "Мордовия-Арена" экскурсии для болельщиков. Об этом ТАСС рассказал директор саранской команды Николай Левин.

Стадион был заложен в 2010 году, а открыт в апреле 2018 года. Арена вмещает 45015 человек и принимала четыре матча группового этапа чемпионата мира: Перу - Дания (16 июня), Колумбия - Япония (19 июня), Иран - Португалия (25 июня) и Панама - Тунис (28 июня). В дальнейшем клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) арендует стадион для проведения на нем матчей у ФГУП "Спорт-Инжиниринг", которая является заказчиком и застройщиком арены.

Смотрите также
Министр спорта республики: ФК "Мордовия" начнет сезон в ФНЛ на "Мордовия-Арене"Последний матч ЧМ-2018 на "Мордовия-Арене" в Саранске отметили массовым хороводомМордовия изучит опыт Португалии по использованию объектов после чемпионатов

"Мордовия-Арена" будет готова принять матч первого тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 17 июля, когда команда встретится с "Нижним Новгородом". В этот же день домашний матч проводит и "Сочи", который раньше выступал в Санкт-Петербурге как "Динамо" и переехал в город-курорт после окончания сезона. Однако сочинский стадион "Фишт", где также проводились матчи чемпионата мира, по техническим причинам пока еще не готов принимать игры ФНЛ.

По словам директора "Мордовии", саранский стадион был также поначалу не приспособлен к условиям проведения чемпионата ФНЛ, главным образом, из-за отсутствия организации распределения потоков болельщиков команд хозяев и гостей. Однако организаторам матча, как сказал Левин, удастся решить эту проблему к следующему вторнику.

"Мы пока не знаем, какое количество болельщиков приедет к нам из Нижнего Новгорода - нам сообщат об этом за пять дней до начала игры. К нам приедет комиссия Российского футбольного союза, которая посмотрит стадион, и мы покажем ей, как планируем разделять потоки, обеспечивать безопасность. Если услышим какие-то пожелания и замечания, то будем исправлять их", - сказал Левин.

"Каких-то особых работ не проводилось, просто мы стараемся выполнить положение регламента по допуску болельщиков гостей, основываясь на конструктивных особенностях стадиона. Мы постараемся обеспечить безопасность на арене путем создания зон безопасности между болельщиками обеих команд", - добавил он.

ФИФА уже демонтировала символику чемпионата мира

Планируется, что на первый матч для "Мордовии-Арены" в ФНЛ придет порядка 20-30 тысяч человек, хотя организаторы готовы к большому наплыву зрителей. Билеты на матч уже поступили в продажу в кассы стадиона, стоят они от 100 рублей. Часть билетов будет роздана школьникам, инвалидам, малоимущим.

"Надо учесть, что не все жители республики попали на матчи чемпионата мира, а они хотят увидеть стадион, посмотреть на него изнутри, поэтому планируем организовать на арену экскурсии. На этот матч приедут болельщики из районов республики: администрация выделит для проезда автобусы. Чемпионат мира закончится накануне нашей игры, и всем захочется посмотреть на стадион воочию, увидеть, как это все красиво", - подчеркнул директор саранского клуба.

Смотрите также
Иванов: временные трибуны "Екатеринбург-Арены" следует разобрать при паузе в матчах РФПЛФК "Урал" планирует заключить договор аренды "Екатеринбург-Арены"

Если на ряде стадионов чемпионата мира, как например в Екатеринбурге, планируется демонтировать некоторые зрительские трибуны целиком или их часть, то по отношению к "Мордовии-Арене" таких планов нет. "В руководстве республики принято решение этого не делать, поскольку на это нужны средства. И на демонтаж стадион надо закрывать, а мы все-таки хотим его использовать как наследие после чемпионата мира", - сказал Левин.

Представители оргкомитета чемпионата мира и Международной федерации футбола уже вывезли с "Мордовии- Арены" все элементы символики турнира. "Все, что касается художественного оформления стадиона на тему чемпионата мира, в том числе светодиодные борта с рекламой по периметру поля, уже демонтировано. Остальное на арене, что мы и постараемся использовать, находится в рабочем состоянии: звуковые системы, видеотабло, системы видеонаблюдения и СКУД (система контроля и управления доступом) для болельщиков", - подчеркнул директор "Мордовии".

Перед чемпионатом мира новый стадион в Саранске провел положенные для этого три тестовых матча, которые "Мордовия" сыграла в апреле-мае в рамках чемпионата Профессиональной футбольной лиги. На последней игре, 16 мая с "Сызранью", присутствовало свыше 41 тысячи зрителей.

"Те тестовые матчи очень помогли, поскольку люди на местах поняли требования к ним со стороны организаторов, и, будем откровенны, поначалу не все понимали, как можно организовывать такие игры. Я сам на стадионе в Нижнем Новгороде как делегат ФНЛ проводил три тестовых матча. Если в первых играх было много проблем, поскольку еще шла стройка, то последний поединок проходил на ура, и люди поняли все свои функции", - вспомнил Левин.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Грант: сборная Хорватии имеет небольшое преимущество перед англичанами в 1/2 финала ЧМ
11 июля, 11:27
Дворкович: ЧМ-2018 изменил имидж России к лучшему, приблизив его к реальности
11 июля, 11:17
ФК "Мордовия" планирует проводить экскурсии для болельщиков на арене ЧМ-2018
11 июля, 10:48
Московское метро и МЦК продлят работу до трех часов ночи из-за полуфинала ЧМ-2018
11 июля, 07:15
Празднование победы Франции в полуфинале ЧМ привело к беспорядкам в Париже
11 июля, 06:47
Сборная Франции вышла в финал ЧМ, англичане и хорваты готовятся к своему полуфиналу
11 июля, 05:35
Сборная Франции стала первым финалистом чемпионата мира в России
11 июля, 04:39
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White