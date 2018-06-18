Football's Coming Home: Англия ждет первой за полвека победы на ЧМ

ТАСС рассказывает об уникальной английской команде, способной выигрывать в серии послематчевых пенальти

Сборная Англии может впервые с 1966 года выйти в финал чемпионата мира — для этого 11 июля в "Лужниках" нужно обыгрывать хорватов. В арсенале команды есть надежный вратарь и лучший бомбардир чемпионата мира. Вся Англия в эти дни ложится спать и просыпается с песней Football's Coming Home. Песне уже больше 20 лет, она была написана в 1996 году к чемпионату Европы, который проходил в Англии. Тогда домашняя сборная дошла до полуфинала, где уступила в серии пенальти будущим чемпионам немцам. Ту сборную в Англии до сих пор называют последней командой, которой гордилась вся страна, а песню с удовольствием спел Робби Уильямс, когда за день до открытия чемпионата мира в России его попросили назвать лучшую в истории человечества песню о футболе.

Видео Three Lions/Youtube

Англичан причисляют к фаворитам каждого крупного турнира, причем часто это происходит по инерции. В полуфинале чемпионата мира команда последний раз играла в 1990 году, когда из нынешнего состава сборной на свет появились единицы. После Евро-1996 сборная Англии ни разу не проходила дальше четвертьфинала, и каждый турнир становился большим разочарованием для всей нации. Ошибки вратарей, глупые удаления и, конечно, поражения в серии послематчевых пенальти — через это проходили поколения Алана Ширера и Стива Макманамана, Дэвида Бекхэма и Майкла Оуэна, Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда, Джона Терри и Уэйна Руни. Приехавшая в Россию сборная Англии уникальна не только самим фактом выхода в полуфинал. Этой команде удалось переломить две главные тенденции, губившие англичан столько лет подряд, — она наконец-то выиграла послематчевую серию пенальти, а ее вратарь за пять матчей не допустил ни одной ошибки. Пикфорд ломает стереотипы Для многих вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд стал главным открытием этого чемпионата. Прошлым летом его имя мелькнуло в заголовках, когда он стал самым дорогим британским вратарем в истории. "Эвертон" выложил за него "Сандерленду" 25 млн фунтов, среди голкиперов больше платили только за легендарного Джанлуиджи Буффона и португальца Эдерсона, с которым "Манчестер Сити" выиграл последний чемпионат Англии. По итогам сезона Пикфорд был признан лучшим в "Эвертоне", хотя 58 пропущенных мячей в 38 матчах не выглядят образцом надежности.

Пикфорд дебютировал в сборной в ноябре прошлого года, а к чемпионату мира стал ее первым номером. В группе он пропускал во всех трех матчах — не только от бельгийцев, но и от команд Туниса и Панамы. Звездный час 24-летнего голкипера наступил в матче 1/8 финала с колумбийцами. Когда соперник сравнял счет в компенсированное время и дело дошло до пенальти, многие уже попрощались со сборной Англии — на чемпионатах мира она никогда до этого не выигрывала в серии 11-метровых, на чемпионате Европы последний раз это случалось на том самом Евро-1996. Пикфорд парировал удар Карлоса Бакки, став первым английским вратарем с 1998 года, который отбил пенальти в послематчевой серии. Англичане выиграли эту серию, написав историю на спартаковском стадионе. В четвертьфинале со шведами Пикфорд наконец-то не пропустил и был признан игроком матча. "Пикфорд — почти идеальный голкипер по своим данным. Настоящий вратарь XXI века. Он умеет все — дело не только в реакции и самих сейвах. Он очень хорошо читает игру, реагирует на ситуацию, силен психологически и уверенно себя чувствует, начиная атаки ногами. Я счастлив, что у Англии есть такой вратарь" — это слова главного тренера англичан Гарета Саутгейта. Сборная, в которую никто не верил Этой сборной Англии было психологически проще, чем всем ее предшественникам. От этой команды в России никто ничего не ждал, давления на Саутгейта и игроков практически не было. Англичане ехали на чемпионат мира как команда Гарри Кейна — форварда, который в 2017 году забил больше, чем Лео Месси и Криштиану Роналду. На деле это оказалась куда более интересная команда.

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Слабой стороной сборной Англии считалась линия обороны. Главными достижениями Кайла Уолкера и Джона Стоунса были суммы, которые за них выкладывал "Манчестер Сити" (это почти 100 млн фунтов за обоих), а Харри Магуайер из "Лестера" начал вызываться в сборную только в этом сезоне. Оказалось, что они не только неплохо обороняются, но и здорово атакуют, подключаясь на угловых и штрафных. "Стандарты" — это главное оружие сборной Англии на чемпионате мира в России, с игры эта команда забивает гораздо реже. Важную роль в английском построении играют фланговые игроки. Слева — опытный Эшли Янг, ролью на поле и даже игровым номером напоминающий Юрия Жиркова, справа — Киран Триппьер, который входит в число лидеров турнира по количеству созданных голевых моментов. Линия атаки — это, безусловно, Кейн, лучший бомбардир чемпионата мира, забивший шесть мячей в четырех матчах. Его поддерживают молодые таланты — Рахим Стерлинг, Джессе Лингард, Деле Алли, Маркус Рэшфорд. Скоростные и подвижные, они совсем не соответствуют закоренелому стереотипу об английском футболе — атлетичном, с бесконечной силовой борьбой и бесконечными навесами. Сборная Англии сегодня — это скоростная и техничная команда.