историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
11 июля, 12:10
Football's Coming Home: Англия ждет первой за полвека победы на ЧМ
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт
© Антон Новодержкин/ТАСС
Ближайшие матчи
11 июля, 21:00
Полуфинал
ХорватияАнглия
14 июля, 17:00
Матч за 3-е место
БельгияL62
15 июля, 18:00
Финал
ФранцияW62
расписание всех игр
ТАСС рассказывает об уникальной английской команде, способной выигрывать в серии послематчевых пенальти

Сборная Англии может впервые с 1966 года выйти в финал чемпионата мира — для этого 11 июля в "Лужниках" нужно обыгрывать хорватов. В арсенале команды есть надежный вратарь и лучший бомбардир чемпионата мира.

Вся Англия в эти дни ложится спать и просыпается с песней Football's Coming Home. Песне уже больше 20 лет, она была написана в 1996 году к чемпионату Европы, который проходил в Англии. Тогда домашняя сборная дошла до полуфинала, где уступила в серии пенальти будущим чемпионам немцам. Ту сборную в Англии до сих пор называют последней командой, которой гордилась вся страна, а песню с удовольствием спел Робби Уильямс, когда за день до открытия чемпионата мира в России его попросили назвать лучшую в истории человечества песню о футболе.

Видео
Three Lions/Youtube

Англичан причисляют к фаворитам каждого крупного турнира, причем часто это происходит по инерции. В полуфинале чемпионата мира команда последний раз играла в 1990 году, когда из нынешнего состава сборной на свет появились единицы. После Евро-1996 сборная Англии ни разу не проходила дальше четвертьфинала, и каждый турнир становился большим разочарованием для всей нации. Ошибки вратарей, глупые удаления и, конечно, поражения в серии послематчевых пенальти — через это проходили поколения Алана Ширера и Стива Макманамана, Дэвида Бекхэма и Майкла Оуэна, Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда, Джона Терри и Уэйна Руни.

Приехавшая в Россию сборная Англии уникальна не только самим фактом выхода в полуфинал. Этой команде удалось переломить две главные тенденции, губившие англичан столько лет подряд, — она наконец-то выиграла послематчевую серию пенальти, а ее вратарь за пять матчей не допустил ни одной ошибки.

Пикфорд ломает стереотипы

Для многих вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд стал главным открытием этого чемпионата. Прошлым летом его имя мелькнуло в заголовках, когда он стал самым дорогим британским вратарем в истории. "Эвертон" выложил за него "Сандерленду" 25 млн фунтов, среди голкиперов больше платили только за легендарного Джанлуиджи Буффона и португальца Эдерсона, с которым "Манчестер Сити" выиграл последний чемпионат Англии. По итогам сезона Пикфорд был признан лучшим в "Эвертоне", хотя 58 пропущенных мячей в 38 матчах не выглядят образцом надежности.

Смотрите также
Английские болельщики не собираются устраивать "мировую войну" в России

Пикфорд дебютировал в сборной в ноябре прошлого года, а к чемпионату мира стал ее первым номером. В группе он пропускал во всех трех матчах — не только от бельгийцев, но и от команд Туниса и Панамы. Звездный час 24-летнего голкипера наступил в матче 1/8 финала с колумбийцами. Когда соперник сравнял счет в компенсированное время и дело дошло до пенальти, многие уже попрощались со сборной Англии — на чемпионатах мира она никогда до этого не выигрывала в серии 11-метровых, на чемпионате Европы последний раз это случалось на том самом Евро-1996. Пикфорд парировал удар Карлоса Бакки, став первым английским вратарем с 1998 года, который отбил пенальти в послематчевой серии. Англичане выиграли эту серию, написав историю на спартаковском стадионе.

В четвертьфинале со шведами Пикфорд наконец-то не пропустил и был признан игроком матча. "Пикфорд — почти идеальный голкипер по своим данным. Настоящий вратарь XXI века. Он умеет все — дело не только в реакции и самих сейвах. Он очень хорошо читает игру, реагирует на ситуацию, силен психологически и уверенно себя чувствует, начиная атаки ногами. Я счастлив, что у Англии есть такой вратарь" — это слова главного тренера англичан Гарета Саутгейта.

Сборная, в которую никто не верил

Этой сборной Англии было психологически проще, чем всем ее предшественникам. От этой команды в России никто ничего не ждал, давления на Саутгейта и игроков практически не было. Англичане ехали на чемпионат мира как команда Гарри Кейна — форварда, который в 2017 году забил больше, чем Лео Месси и Криштиану Роналду. На деле это оказалась куда более интересная команда.

Смотрите также
Сборная Англии освободилась от проклятия

Слабой стороной сборной Англии считалась линия обороны. Главными достижениями Кайла Уолкера и Джона Стоунса были суммы, которые за них выкладывал "Манчестер Сити" (это почти 100 млн фунтов за обоих), а Харри Магуайер из "Лестера" начал вызываться в сборную только в этом сезоне. Оказалось, что они не только неплохо обороняются, но и здорово атакуют, подключаясь на угловых и штрафных. "Стандарты" — это главное оружие сборной Англии на чемпионате мира в России, с игры эта команда забивает гораздо реже.

Важную роль в английском построении играют фланговые игроки. Слева — опытный Эшли Янг, ролью на поле и даже игровым номером напоминающий Юрия Жиркова, справа — Киран Триппьер, который входит в число лидеров турнира по количеству созданных голевых моментов.

Линия атаки — это, безусловно, Кейн, лучший бомбардир чемпионата мира, забивший шесть мячей в четырех матчах. Его поддерживают молодые таланты — Рахим Стерлинг, Джессе Лингард, Деле Алли, Маркус Рэшфорд. Скоростные и подвижные, они совсем не соответствуют закоренелому стереотипу об английском футболе — атлетичном, с бесконечной силовой борьбой и бесконечными навесами. Сборная Англии сегодня — это скоростная и техничная команда.

Интервью
Алексей Сорокин: праздничную атмосферу на ЧМ-2018 нельзя обеспечить каким-то указом

Англичанам повезло с сеткой плей-офф. При всем уважении колумбийцы, шведы и хорваты — это более легкий путь, чем, к примеру, уже прошли первые финалисты французы, обыгравшие сборные Аргентины, Уругвая и Бельгии. В Англии все понимают, что это уникальный шанс хотя бы выйти в финал впервые с 1966 года.

В 2016 году бестселлером в Англии стала книга Генри Уинтера, написанная к полувековому юбилею первой и единственной победы сборной на чемпионате мира, — "50 лет боли: история английского футбола, или Почему мы никогда не перестанем верить". На этой неделе, а может, уже в среду вечером, мы узнаем, вернется ли футбол домой, как в той песне, или же боль и страдание футбольной нации не ограничатся 50 годами.​

Олег Кошелев

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
За что англичане готовятся отомстить хорватам в полуфинале ЧМ
11 июля, 12:49
Вице-президент "Спартака": ЧМ-2018 позволил привлечь на стадионы нецелевую аудиторию
11 июля, 12:26
Football's Coming Home: Англия ждет первой за полвека победы на ЧМ
11 июля, 12:10
Бышовец: матч со сборной России измотал хорватов, им может не хватить сил в полуфинале ЧМ
11 июля, 11:56
ФИФА: Россия проводит восхитительный ЧМ благодаря работе оргкомитета и регионов
11 июля, 11:41
Сорокин: все объекты ЧМ-2018 будут полностью востребованы гражданами России
11 июля, 11:36
Юран: проблемы в обороне сборной Хорватии делают англичан фаворитами полуфинала ЧМ
11 июля, 11:29
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White