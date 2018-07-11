Московское метро и МЦК продлят работу до трех часов ночи из-за полуфинала ЧМ-2018

Матч между сборными Англии и Хорватии состоится на стадионе "Лужники"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Столичное метро и Московское центральное кольцо (МЦК) в ночь на 12 июля будут работать до 03:00 мск в связи с проведением позднего футбольного матча на стадионе "Лужники". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта.

11 июля в Москве на стадионе "Лужники" состоится полуфинал между сборными Хорватии и Англии. Начало матча - в 21:00 мск.

"Метрополитен, МЦК, шаттлы S2, S3, S8 до фан-фестов и 45 маршрутов наземного транспорта продлят работу до 03:00", - уточнили в пресс-службе.

В период матча и момент убытия со стадиона болельщиков возможны изменения режима работы станций, расположенных возле фан-фестов: "Университет", "Ломоносовский проспект", "Воробьевы горы", а также "Спартак" и "Тушинская". Кроме того, для болельщиков будут доступны аккредитованные такси. Машины будут ждать на парковке, в пяти минутах ходьбы от южного вестибюля станции метро "Спартак" и на улице Косыгина (Воробьевы горы).

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах.