Празднование победы Франции в полуфинале ЧМ привело к беспорядкам в Париже

Сборная Франции обыграла команду Бельгии с минимальным счетом, обеспечив себе место в финале ЧМ-2018

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Празднование победы сборной Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу - матч со сборной Бельгии проходил в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 1:0 - продолжалось в центре Парижа в среду до глубокой ночи и закончилось столкновениями между болельщиками и полицейскими. По информации корреспондента ТАСС на месте событий, для разгона толпы с Елисейских Полей сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Подготовка к просмотру Власти Парижа подготовились к просмотру первого матча полуфинала и установили на площади Отель-де-Виль большой экран для трансляции матча, который привлек тысячи людей.

Смотрите также Сборная Франции вышла в финал ЧМ, англичане и хорваты готовятся к своему полуфиналу

До сих пор в Париже и большинстве других крупных городов Франции трансляции матчей ЧМ-2018 в общественных местах не проводились. Из-за повышенной террористической угрозы МВД Франции в мае объявило, что не разрешит муниципальным властям монтировать на улицах экраны и сооружать фан-зоны для просмотра футбольных матчей. Единственными местами, где в стране можно было смотреть игры чемпионата вне дома, оставались бары, кафе и рестораны. В мэрии, однако, заявили, что в случае, если французская команда выйдет в полуфинал чемпионата, для парижан организуют массовый просмотр на площади перед ратушей. После победы французов над сборной Уругвая в четвертьфинале в городской администрации подтвердили, что это обещание будет выполнено. Город замер Уже за час до стартового свистка площадь перед мэрией была переполнена, и подобраться к экрану было почти невозможно - подходы блокировала полиция. Также были перекрыты для движения соседние с ратушей улицы, из-за чего центральный район превратился в пешеходную зону. С началом игры бары и кафе, где есть телеэкраны оказались переполнены. Десятки людей наблюдали за полуфиналом, стоя на улице возле заведений. Празднование победы После звука финального свистка, означавшего победу национальной команды и ее выход в финал чемпионата мира по футболу, десятки тысяч фанатов направились на Елисейские поля. Жители Парижа нараспев исполняли мотив "On est en finale" ("Мы в финале"). "Сейчас поедем все на Елисейские", - заявил один из болельщиков.

Гудками клаксонов фанатов поддерживали водители автомобилей, городских автобусов, такси, а также полицейские. Из окон некоторых патрульных машин развевались французские флаги. Столичные власти заранее готовились к большому скоплению людей. Накануне Префектура полиции Парижа заявила о том, что "в случае победы сборной Франции есть все основания полагать, что значительное число болельщиков придет праздновать это событие на авеню Елисейских Полей". Чтобы оперативно перекрыть дорожное движение и обеспечить безопасность, власти задействовали 1,2 тыс. полицейских. Сотрудники правоохранительных органов блокировали для движения Елисейские Поля почти на всем их протяжении, выставив оцепление возле площади Шарля де Голля. На большинстве соседних улиц, где движение не прекращалось, произошел локальный транспортный коллапс из-за большого наплыва желающих отметить победу национальной сборной. Кроме того, некоторые болельщики поджигали пиротехнику. Столкновение с полицией Под конец празднования часть участников гуляний начала забрасывать бутылками полицейских, державших оцепление в самом начале Елисейских Полей. В ответ на это сотрудники органов стали отвечать слезоточивым газом и шумовыми шашками. "Очень обидно, что кто-то нам так глупо портит праздник", - заявил болельщик Эрик, который вместе со своими друзьями оказался в эпицентре беспорядков. Правоохранители начали планомерно оттеснять толпу с Елисейских Полей, продвигаясь плотными рядами вниз по проспекту. За ними шеренгой шли полицейские фургоны со включенными сиренами. Агрессивные фанаты продолжали бросать в полицейских бутылки, камни, пиротехнику. Однако к двум часам ночи Елисейские Поля были постепенно освобождены от гуляющих. Победа Франции над Бельгией Сборная Франции во вторник выиграла у команды Бельгии со счетом 1:0 в полуфинальном матче чемпионата мира и вышла в финал турнира. Встреча прошла в Санкт-Петербурге при полных трибунах, вмещающих более 64 тыс. зрителей. Из ложи почетных гостей за матчем наблюдали президент Франции Эмманюэль Макрон и король Бельгии Филипп.

Смотрите также Франция и Бельгия: футбольное противостояние длиной в 114 лет