Сборная Франции вышла в финал ЧМ, англичане и хорваты готовятся к своему полуфиналу

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сборная Франции стала первым финалистом чемпионата мира по футболу в России и в решающем матче сыграет с победителем полуфинальной встречи между командами Англии и Хорватии.
Сборная Франции в первом полуфинале чемпионата мира победила команду Бельгии со счетом 1:0. Единственный мяч после подачи углового на 51-й минуте встречи забил центральный защитник Самюэль Умтити, признанный лучшим игроком матча. Игра прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 64 286 человек. Матч посетил президент Франции Эмманюэль Макрон.
В первом тайме ни одна из команд не хотела рисковать, футболисты действовали осторожно. Бельгийцы чуть больше владели мячом и сумели создать несколько неплохих моментов, но уверенно играл вратарь сборной Франции Уго Льорис. Французские футболисты больше действовали на контратаках и создали лишь один опасный момент.
В начале второй половины встречи Умтити удалось открыть счет ударом головой после подачи углового в исполнении Антуана Гризманна. В дальнейшем ход игры не поменялся, бельгийцы по-прежнему владели мячом, но опасных моментов практически не создавали. В оставшееся время у французской сборной было больше возможностей увеличить преимущество, чем у бельгийской сравнять счет. Сборная Бельгии не сумела организовать финальный штурм, и французы уверенно довели матч до победы.
Финал состоится 15 июля на московском стадионе "Лужники", матч за третье место пройдет днем ранее в Санкт-Петербурге. Обе команды рассчитывают закончить турнир победами. "Наша задача была выиграть чемпионат или хотя бы играть в финале. В любом случае мы хотим закончить турнир на мажорной ноте, поэтому в матче за третье место будем играть на победу", - сказал после полуфинальной игры главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.
"Впереди финал чемпионата мира - главная игра для нашей сборной за последние годы. Мы думаем только о финале и победе", - заявил главный тренер французов Дидье Дешам.
Сборная Англии в финале чемпионата мира играла лишь однажды - на домашнем первенстве 1966 года. Тогда хозяева в дополнительное время выиграли у команды ФРГ со счетом 4:2. Высшее достижение сборной Хорватии - бронзовые медали чемпионата мира 1998 года во Франции.
В четвертьфинале ЧМ-2018 англичане уверенно победили шведов со счетом 2:0, а сборная Хорватии в серии пенальти выиграла у россиян (2:2, 4:3 - по пенальти).
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич уверен, что в его команде собраны футболисты как минимум не слабее тех, что завоевали бронзовые медали в 1998 году. "В хорватской команде собраны очень хорошие игроки. Считаю, что поколение наших игроков долгое время оставалось недооцененным, но на этом чемпионате мира они проявили свои лучшие качества. Они останутся в истории футбола как поколение сильных футболистов", - считает Далич.
Хорваты между играми тренировались на одном из полей олимпийского спортивного комплекса "Лужники". Англичане же занимались в Санкт-Петербурге и лишь во вторник прилетели в Москву. В составе хорватской сборной тренировку пропускал защитник Шиме Врсалько, замененный в первом дополнительном тайме четвертьфинального матча. В составе англичан в занятии приняли участие все 23 футболиста, включая ранее травмированных Джейми Варди и Джордана Хендерсона.
Обе команды рассчитывают на поддержку как своих, так и российских болельщиков. "В течение моей карьеры я не помню, чтобы нас так поддерживали болельщики. Они очень длительное время страдали из-за того, что мы долго ничего не показывали, и сейчас они очень воодушевлены", - сказал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.
"Я благодарен за все, что было в последний месяц в России: на каждом шагу нас встречают как своих, на каждом стадионе за нас болеют. Завтра мы ждем поддержки в том числе и от российских болельщиков, это еще одна мотивация для нас", - отметил его коллега Далич.
В понедельник Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение оштрафовать скаута сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тыс. швейцарских франков за поведение после матча 1/4 финала чемпионата мира с командой России. После субботней встречи, в которой хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, появилось видео из раздевалки хорватской команды, на котором защитник сборной Домагой Вида крикнул: "Слава Украине", а Вукоевич сказал, что посвящает победу Украине.
Хорватский футбольный союз лишил Вукоевича аккредитации и вывел из состава делегации, он принес извинения за инцидент. Виде ФИФА вынесла предупреждение. Во вторник глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павленко предложил Вукоевичу компенсировать его штраф, а также должность в ФФУ.
Скаут отказался от помощи ФФУ, заявив, что не хочет никого втягивать в свою ситуацию, а решит ее сам. Вукоевич планирует самостоятельно заплатить штраф ФИФА.