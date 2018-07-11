Сборная Франции вышла в финал ЧМ, англичане и хорваты готовятся к своему полуфиналу

Во вторник определился первый финалист турнира в России, французы обыграли бельгийцев благодаря голу центрального защитника

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сборная Франции стала первым финалистом чемпионата мира по футболу в России и в решающем матче сыграет с победителем полуфинальной встречи между командами Англии и Хорватии.

Сборная Франции в первом полуфинале чемпионата мира победила команду Бельгии со счетом 1:0. Единственный мяч после подачи углового на 51-й минуте встречи забил центральный защитник Самюэль Умтити, признанный лучшим игроком матча. Игра прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 64 286 человек. Матч посетил президент Франции Эмманюэль Макрон.

В первом тайме ни одна из команд не хотела рисковать, футболисты действовали осторожно. Бельгийцы чуть больше владели мячом и сумели создать несколько неплохих моментов, но уверенно играл вратарь сборной Франции Уго Льорис. Французские футболисты больше действовали на контратаках и создали лишь один опасный момент.

В начале второй половины встречи Умтити удалось открыть счет ударом головой после подачи углового в исполнении Антуана Гризманна. В дальнейшем ход игры не поменялся, бельгийцы по-прежнему владели мячом, но опасных моментов практически не создавали. В оставшееся время у французской сборной было больше возможностей увеличить преимущество, чем у бельгийской сравнять счет. Сборная Бельгии не сумела организовать финальный штурм, и французы уверенно довели матч до победы.

Финал состоится 15 июля на московском стадионе "Лужники", матч за третье место пройдет днем ранее в Санкт-Петербурге. Обе команды рассчитывают закончить турнир победами. "Наша задача была выиграть чемпионат или хотя бы играть в финале. В любом случае мы хотим закончить турнир на мажорной ноте, поэтому в матче за третье место будем играть на победу", - сказал после полуфинальной игры главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

"Впереди финал чемпионата мира - главная игра для нашей сборной за последние годы. Мы думаем только о финале и победе", - заявил главный тренер французов Дидье Дешам.