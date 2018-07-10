историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
11 июля, 04:39
Сборная Франции стала первым финалистом чемпионата мира в России
© Сергей Бобылев/ТАСС
Ближайшие матчи
11 июля, 21:00
Полуфинал
ХорватияАнглия
14 июля, 17:00
Матч за 3-е место
БельгияL62
15 июля, 18:00
Финал
ФранцияW62
расписание всех игр
В полуфинальном матче в Санкт-Петербурге подопечные Дидье Дешама обыграли бельгийцев со счетом 1:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу обыграла команду Бельгии со счетом 1:0 в полуфинальном матче чемпионата мира и вышла в финал турнира. Французы стали первыми участниками решающей игры, которая состоится 15 июля на московском стадионе "Лужники". Соперник определится по итогам встречи Хорватия - Англия, которая пройдет в среду в столице.

Единственный гол в первом полуфинале чемпионата мира забил защитник сборной Франции Самюэль Умтити, который был признан лучшим игроком матча. Благодаря его голу французы третий раз в своей истории смогли пробиться в финал турнира, став шестой командой, которой удалось это сделать. Столько же раз в финал чемпионата мира выходили голландцы, больше - сборные Германии (восемь раз), Бразилии (шесть), Италии (шесть) и Аргентины (пять).

Игра против бельгийцев стала для главного тренера сборной Франции Дидье Дешама 11-й на чемпионатах мира. Специалист провел на мировых первенствах больше всех матчей во главе французской команды, обойдя по этому показателю Мишеля Идальго (возглавлял команду с 1976 по 1984 год) и Раймона Доменека (2004-2010).

Сборная Франции превзошла соперника по количеству ударов. Французы 19 раз били по воротам соперника (5 в створ) против 9 ударов (3 в створ) бельгийцев. Команда Бельгии больше владела мячом - 60% времени против 40%.

Смотрите также
Гол Умтити помог сборной Франции по футболу обыграть бельгийцев в полуфинале ЧМ-2018

Мысли только о победе в финале

После матча Дешам отметил прогресс своих подопечных по ходу чемпионата мира, несмотря на молодость команды, а также заявил, что иногда французы действовали прагматично в полуфинальной игре. "Я уже видел фотографии из Франции, видел, что творится на улицах городов, как счастливы люди. Но не стоит забегать вперед, ведь впереди финал чемпионата мира - главная игра для нашей сборной за последние годы, мы думаем только о финале и победе", - заявил он.

Умтити выделил важность забитого им гола, по его словам, желание помочь своей команде помогло отправить мяч в ворота. "Пусть у меня невысокий рост, но желание вывести сборную Франции в финал и забить гол помогли мне перепрыгнуть более высоких бельгийских защитников. Надеюсь, мы сможем вернуть Кубок мира во Францию", - сказал лучший игрок матча.

Визави Дешама Роберто Мартинес подчеркнул, что в полуфинале играли две равные по силе команды, хотя во втором тайме бельгийцы были лучше и быстрее. "У нас были моменты, чтобы сравнять счет, но вратарь французов спасал, поэтому в любом случае я горжусь игроками. Наша задача была выиграть чемпионат или хотя бы играть в финале. Теперь мы хотим закончить турнир на мажорной ноте, поэтому в матче за третье место будем играть на победу", - рассказал тренер.

Смотрите также
Франция и Бельгия: футбольное противостояние длиной в 114 лет

Красные дьяволы и галльские петухи

За несколько часов до матча французские болельщики устроили масштабный парад на подходе к арене "Санкт-Петербург". Подобные акции уже стали традицией для поклонников футбола из Франции, которые организовывали шествия перед матчами своей команды и в других российских городах. В петербургской акции приняли участие порядка тысячи болельщиков. Многие из них шли с национальными флагами, в костюмах галльских петухов, некоторые были в "наполеоновских" двууголках.

Бельгийские болельщики перед матчем нарядились в костюмы красных дьяволов (именно так называют сборную Бельгии) и вышли на Невский проспект. Среди нарядов поклонников бельгийской команды преобладали головные уборы с рожками, а их лица были окрашены в красно-черные цвета. С большим интересом за происходящим в городе и вблизи стадиона наблюдали российские любители футбола, которые не упускали возможности сделать памятные снимки с яркими гостями Северной столицы.

По окончании встречи французские фанаты переместились на улицы города и в местные заведения. Красочное и шумное празднование развернулось в одном из ресторанов Крестовского острова. В зале, украшенном национальными флагами, собрались несколько сотен французских болельщиков, которые до утра танцевали и веселились под национальные мелодии.

Второй полуфинал чемпионата мира, в котором встретятся сборные Хорватии и Англии, состоится на стадионе "Лужники" в среду. Матч за третье место пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге. Финал турнира состоится 15 июля в Москве.

Смотрите также
Французы на Невском отмечают выход сборной в финал ЧМ-2018
Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
В Париже празднование выхода Франции в финал ЧМ закончилось беспорядками
11 июля, 06:47
Сборная Франции вышла в финал ЧМ, англичане и хорваты готовятся к своему полуфиналу
11 июля, 05:35
Сборная Франции стала первым финалистом чемпионата мира в России
11 июля, 04:39
Французы на Невском отмечают выход сборной в финал ЧМ-2018
11 июля, 02:38
Жиру: сборной Франции удалось сдержать среднюю линию бельгийцев в полуфинале ЧМ
11 июля, 01:57
Погба не согласен с критикой оборонительной тактики сборной Франции на ЧМ-2018
11 июля, 01:38
Миньоле: гол в ворота бельгийцев не был ошибкой вратаря в полуфинале ЧМ с французами
11 июля, 01:36
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White