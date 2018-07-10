Сборная Франции стала первым финалистом чемпионата мира в России

В полуфинальном матче в Санкт-Петербурге подопечные Дидье Дешама обыграли бельгийцев со счетом 1:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу обыграла команду Бельгии со счетом 1:0 в полуфинальном матче чемпионата мира и вышла в финал турнира. Французы стали первыми участниками решающей игры, которая состоится 15 июля на московском стадионе "Лужники". Соперник определится по итогам встречи Хорватия - Англия, которая пройдет в среду в столице. Единственный гол в первом полуфинале чемпионата мира забил защитник сборной Франции Самюэль Умтити, который был признан лучшим игроком матча. Благодаря его голу французы третий раз в своей истории смогли пробиться в финал турнира, став шестой командой, которой удалось это сделать. Столько же раз в финал чемпионата мира выходили голландцы, больше - сборные Германии (восемь раз), Бразилии (шесть), Италии (шесть) и Аргентины (пять). Игра против бельгийцев стала для главного тренера сборной Франции Дидье Дешама 11-й на чемпионатах мира. Специалист провел на мировых первенствах больше всех матчей во главе французской команды, обойдя по этому показателю Мишеля Идальго (возглавлял команду с 1976 по 1984 год) и Раймона Доменека (2004-2010). Сборная Франции превзошла соперника по количеству ударов. Французы 19 раз били по воротам соперника (5 в створ) против 9 ударов (3 в створ) бельгийцев. Команда Бельгии больше владела мячом - 60% времени против 40%.

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Мысли только о победе в финале После матча Дешам отметил прогресс своих подопечных по ходу чемпионата мира, несмотря на молодость команды, а также заявил, что иногда французы действовали прагматично в полуфинальной игре. "Я уже видел фотографии из Франции, видел, что творится на улицах городов, как счастливы люди. Но не стоит забегать вперед, ведь впереди финал чемпионата мира - главная игра для нашей сборной за последние годы, мы думаем только о финале и победе", - заявил он. Умтити выделил важность забитого им гола, по его словам, желание помочь своей команде помогло отправить мяч в ворота. "Пусть у меня невысокий рост, но желание вывести сборную Франции в финал и забить гол помогли мне перепрыгнуть более высоких бельгийских защитников. Надеюсь, мы сможем вернуть Кубок мира во Францию", - сказал лучший игрок матча. Визави Дешама Роберто Мартинес подчеркнул, что в полуфинале играли две равные по силе команды, хотя во втором тайме бельгийцы были лучше и быстрее. "У нас были моменты, чтобы сравнять счет, но вратарь французов спасал, поэтому в любом случае я горжусь игроками. Наша задача была выиграть чемпионат или хотя бы играть в финале. Теперь мы хотим закончить турнир на мажорной ноте, поэтому в матче за третье место будем играть на победу", - рассказал тренер.

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Красные дьяволы и галльские петухи За несколько часов до матча французские болельщики устроили масштабный парад на подходе к арене "Санкт-Петербург". Подобные акции уже стали традицией для поклонников футбола из Франции, которые организовывали шествия перед матчами своей команды и в других российских городах. В петербургской акции приняли участие порядка тысячи болельщиков. Многие из них шли с национальными флагами, в костюмах галльских петухов, некоторые были в "наполеоновских" двууголках. Бельгийские болельщики перед матчем нарядились в костюмы красных дьяволов (именно так называют сборную Бельгии) и вышли на Невский проспект. Среди нарядов поклонников бельгийской команды преобладали головные уборы с рожками, а их лица были окрашены в красно-черные цвета. С большим интересом за происходящим в городе и вблизи стадиона наблюдали российские любители футбола, которые не упускали возможности сделать памятные снимки с яркими гостями Северной столицы. По окончании встречи французские фанаты переместились на улицы города и в местные заведения. Красочное и шумное празднование развернулось в одном из ресторанов Крестовского острова. В зале, украшенном национальными флагами, собрались несколько сотен французских болельщиков, которые до утра танцевали и веселились под национальные мелодии. Второй полуфинал чемпионата мира, в котором встретятся сборные Хорватии и Англии, состоится на стадионе "Лужники" в среду. Матч за третье место пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге. Финал турнира состоится 15 июля в Москве.