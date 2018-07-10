Французы на Невском отмечают выход сборной в финал ЧМ-2018

В полуфинале чемпионата мира сборная Франции обыграла команду Бельгии на стадионе "Санкт-Петербург"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Невский проспект в Санкт-Петербурге окрасился в цвета французского триколора - на главную улицу Северной столицы вышли болельщики сборной Франции, отмечающие выход своей команды в финал чемпионата мира после победы над бельгийцами - 1:0. Французы гуляют по Невскому, много фотографируются и кричат: "Франция!" по-русски. "Это была прекрасная игра. Мы победим в финале! Мы смотрели матч во Французском институте вместе с российскими болельщиками, а когда мы кричали "Синие, вперед!" (Allez les bleues - Алле ле блё - клич французских болельщиков), наши российские друзья поначалу смущались, думая, что мы говорим "Я тебя люблю!". Нам пришлось объяснить им, что это наш футбольный клич", - поделился с ТАСС французский болельщик Стефан. Вместе с компанией других поклонников сборной Франции он отмечал победу на пешеходной Малой Конюшенной улице, у фигуры символа ЧМ-2018 волка Забиваки. Группа болельщиков проехалась по Невскому в ретро-кабриолете под французским флагом. Прохожие встречали их приветственными криками, в том числе на французском языке. Французские флаги украшают и проезжающие по улицам Петербурга такси.

Французские болельщики в Санкт-Петербурге устроили вечеринку в честь выхода сборной в финал ЧМ-2018 pic.twitter.com/YT1SniWvIz — Kalinina Ekaterina (@Kalinaek) 10 июля 2018 г.

Гости из разных стран Те из французских болельщиков, кто не попал на стадион "Санкт-Петербург", смотрели матч в фан-зоне на Конюшенной площади или в помещении Французского института на Невском проспекте, где был организован просмотр для всех желающих. Празднуя победу своей сборной, французы наблюдали за тем, как в цвета их флага окрасился купол Дома Зингера, известный также как Дом книги - эта традиция установилась с первых дней чемпионата. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе располагающейся здесь штаб-квартиры социальной сети "ВКонтакте", цвет подсветки купола во время ЧМ-2018 меняется в честь победителей петербургских матчей. Он уже окрашивался в цвета флага Ирана, России, Аргентины. В петербургской фан-зоне за полуфиналом наблюдали болельщики не только из Франции и Бельгии, но и из Аргентины, Бразилии, Египта, Коста-Рики, США. "Я сегодня болел за Бельгию, потому что они никогда не выигрывали чемпионат и потому что они отлично играют на этом турнире. Изначально я поддерживал сборную Германии, но они вышли из игры. Через пару дней я планирую отправиться в Москву на финальный матч", - рассказал ТАСС болельщик Джей из США. Красочное и шумное празднование развернулось этой ночью в одном из ресторанов Крестовского острова, в котором собрались французские болельщики после завершения матча. В зале, украшенном национальными флагами, звучит французская музыка, песни, под которые танцуют несколько сотен поклонников сборной Франции. На разных улицах Петербурга все еще можно встретить и латиноамериканских болельщиков, в том числе аргентинских, которые поют о своих кумирах Месси и Марадоне. Французские болельщики поразили петербуржцев не только своими эмоциями и воодушевляющими песнями, но и элегантностью: даже приобретая у торговцев сувенирами разноцветные ушанки, они выбирали их так, чтобы сочетание с остальными деталями костюма повторяло цвета национального флага. Днем, в отличие от своих бельгийских собратьев, французские поклонники футбола гуляли не в красочных костюмах, а в обычной одежде, лишь набросив шарфы сборной, и только перед началом матча появились в ярких красно-бело-синих париках, мушкетерских и "наполеоновских" шляпах, в оригинальном аква-гриме и с большими флагами в руках.

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