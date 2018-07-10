Жиру: сборной Франции удалось сдержать среднюю линию бельгийцев в полуфинале ЧМ

Полуфинальный матч между командами Бельгии и Франции завершился победой французов со счетом 1:0

"Мы проделали отличную работу сегодня, сильно отыграли в защите, очень хорошо тактически. Мы следили за Витселем, де Брюйне, Дембеле, Азаром, мы знали, что должны заблокировать их", - рассказал Жиру.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Франции справились с опасными полузащитниками команды Бельгии в полуфинальном матче чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал нападающий французов Оливье Жиру.

При этом он согласился с мнением журналистов, что игра против команды Бельгии стала "тренировкой характера" для французов. "Ты не можешь выиграть чемпионат мира только на таланте, таланта недостаточно. Моральная сила - это 70% успеха, ты должен быть готов работать для своих партнеров по команде", - сказал Жиру.

Также он отметил, что не ставит задачу обязательно забить в финале турнира. "Я делаю все возможное для команды. И если я стану чемпионом мира, не забив, я буду все равно доволен", - сказал нападающий.

В финале 15 июля на стадионе "Лужники" сборная Франции сыграет с победителем матча Хорватия - Англия.