Погба не согласен с критикой оборонительной тактики сборной Франции на ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Франции по футболу Поль Погба не согласен с критиками оборонительной манеры игры команды на чемпионате мира, он считает, что французы действуют разнообразно, подстраиваясь под соперника. Об этом он рассказал журналистам.
Во вторник в полуфинале чемпионата мира сборная Франции обыграла команду Бельгии со счетом 1:0. Единственный мяч забил защитник Самюэль Умтити. "Я не согласен, матчи все разные. Неважно, как мы играли, я считаю наш результат хорошим", - сказал Погба, отвечая на вопрос журналистов об исключительно оборонительной тактике игры.
Он также отметил, что бельгийцам не стоит сильно расстраиваться из-за проигрыша, так как для них этот чемпионат еще не закончился. "Я считаю, что у них хорошая команда. Также у них есть следующая игра, они еще могут занять третье место", - отметил игрок.
Француз не ставит перед собой цели кому-то что-то доказать на чемпионате мира или опровергнуть мнение своих критиков.
"Я не хочу доказывать ничего и никому, я приехал, чтобы играть в футбол, это моя любовь. Мы проходим через приятные мгновения, и мы хотим их удачного завершения, сейчас мы делаем все отлично. Меня вы можете критиковать, но есть одна вещь, которую критиковать вы не можете, - это моя любовь к футболу, которая есть в моем сердце и всегда там будет. Со мной могут происходить хорошие вещи, могут происходить плохие вещи, но я всегда буду драться за мою любовь", - сказал Погба.
Французы сыграют в финале турнира, их соперник определится в среду в матче между сборными Англии и Хорватии. Проигравший сыграет с командой Бельгии во встрече за третье место, которая пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге. Финал состоится 15 июля в "Лужниках".