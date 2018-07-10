Погба не согласен с критикой оборонительной тактики сборной Франции на ЧМ-2018

Полузащитник назвал "хорошим" результат сборной Франции на чемпионате мира

Во вторник в полуфинале чемпионата мира сборная Франции обыграла команду Бельгии со счетом 1:0. Единственный мяч забил защитник Самюэль Умтити. "Я не согласен, матчи все разные. Неважно, как мы играли, я считаю наш результат хорошим", - сказал Погба, отвечая на вопрос журналистов об исключительно оборонительной тактике игры.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Франции по футболу Поль Погба не согласен с критиками оборонительной манеры игры команды на чемпионате мира, он считает, что французы действуют разнообразно, подстраиваясь под соперника. Об этом он рассказал журналистам.

Он также отметил, что бельгийцам не стоит сильно расстраиваться из-за проигрыша, так как для них этот чемпионат еще не закончился. "Я считаю, что у них хорошая команда. Также у них есть следующая игра, они еще могут занять третье место", - отметил игрок.

Француз не ставит перед собой цели кому-то что-то доказать на чемпионате мира или опровергнуть мнение своих критиков.

"Я не хочу доказывать ничего и никому, я приехал, чтобы играть в футбол, это моя любовь. Мы проходим через приятные мгновения, и мы хотим их удачного завершения, сейчас мы делаем все отлично. Меня вы можете критиковать, но есть одна вещь, которую критиковать вы не можете, - это моя любовь к футболу, которая есть в моем сердце и всегда там будет. Со мной могут происходить хорошие вещи, могут происходить плохие вещи, но я всегда буду драться за мою любовь", - сказал Погба.

Французы сыграют в финале турнира, их соперник определится в среду в матче между сборными Англии и Хорватии. Проигравший сыграет с командой Бельгии во встрече за третье место, которая пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге. Финал состоится 15 июля в "Лужниках".