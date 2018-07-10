Сорокин: полуфинал чемпионата мира между сборными Франции и Бельгии получился зрелищным

Во вторник сборная Франции обыграла в полуфинале чемпионата мира команду Бельгии со счетом 1:0 и вышла в финал турнира

Во вторник сборная Франции обыграла в полуфинале чемпионата мира команду Бельгии со счетом 1:0 и вышла в финал турнира.

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Полуфинал чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Бельгии получился зрелищным, команды показали приличный футбол. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Главное, что у нас определился финалист. Футбол был весьма приличный, создано много моментов, быстрые контратаки, высокие скорости, так что матч получился зрелищный, полуфинал удался. [Президент Франции] Эмманюэль Макрон сегодня был больше счастлив, чем король [Филипп] и королева [Матильда] Бельгии, но это футбол, тут ничего не поделаешь", - сказал Сорокин.

"Вообще чемпионат мира должны оценивать гости. В соцсетях мы не видим никакого негатива, только положительные отзывы, всем очень нравится, так что все хорошо", - добавил гендиректор оргкомитета.

Финал чемпионата мира состоится на московском стадионе "Лужники" 15 июля. Соперник сборной Франции определится в среду в полуфинале Хорватия - Англия.