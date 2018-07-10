Витсель: игра французов от обороны не дала бельгийцам реализовать стартовое преимущество

Полузащитник отметил, что практически на протяжении всего матча игроки французской сборной были сосредоточены только на обороне и искали свой шанс в контратаках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Построенная от обороны игра команды Франции не позволила воплотить в голы то преимущество, которое имела сборная Бельгии в начале полуфинала чемпионата мира по футболу. Таким мнением с журналистами поделился полузащитник бельгийцев Аксель Витсель. В полуфинальном матче чемпионата мира в Санкт- Петербурге сборная Франции выиграла у команды Бельгии со счетом 1:0. Единственный мяч забил с углового Самюэль Умтити.

Смотрите также Сборная Франции по футболу стала первым финалистом ЧМ-2018