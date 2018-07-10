Витсель: игра французов от обороны не дала бельгийцам реализовать стартовое преимущество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Построенная от обороны игра команды Франции не позволила воплотить в голы то преимущество, которое имела сборная Бельгии в начале полуфинала чемпионата мира по футболу. Таким мнением с журналистами поделился полузащитник бельгийцев Аксель Витсель.
В полуфинальном матче чемпионата мира в Санкт- Петербурге сборная Франции выиграла у команды Бельгии со счетом 1:0. Единственный мяч забил с углового Самюэль Умтити.
"Мы очень хорошо играли в основном в начале матча, первые десять минут. Мы создали очень много моментов, попытались забить гол, но поскольку французы играли только в защите, нам сложно было это сделать", - сказал полузащитник.
Он отметил, что практически на протяжении всего матча игроки французской сборной были сосредоточены только на обороне и искали свой шанс в контратаках.
Бельгийцы в игре за третье место встретятся с проигравшим в матче между сборными Хорватии и Англии, который пройдет в среду на арене "Лужники". Матч за третье место состоится 14 июля в Санкт-Петербурге.