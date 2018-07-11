Путин поздравил Макрона с выходом сборной Франции в финал ЧМ

Кроме того, президент России приветствовал по телефону короля бельгийцев Филиппа, который также присутствовал на матче

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил коллегу Эмманюэля Макрона с победой сборной Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает в ночь на среду пресс-служба Кремля.

"Сразу после полуфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Бельгии президент Российской Федерации В. В. Путин связался по телефону с президентом Французской Республики Э. Макроном, присутствовавшим на этом матче. В. В. Путин тепло поздравил Э. Макрона и всех французских болельщиков с победой их команды в этой игре и выходом в финал чемпионата мира", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент России приветствовал по телефону короля бельгийцев Филиппа, который также присутствовал на матче. Путин отметил, что "бельгийская сборная на протяжении всего турнира демонстрировала высококлассный футбол", информировали в пресс-службе.

Сборная Франции во вторник выиграла у команды Бельгии со счетом 1:0 в полуфинальном матче чемпионата мира. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.