Автор победного гола в полуфинале ЧМ-2018 Умтити надеется, что французы выиграют турнир

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Французский защитник, автор победного гола в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу Самюэль Умтити надеется на победу его сборной в финале чемпионата мира.
Сборная Франции во вторник одержала победу над командой Бельгии со счетом 1:0 в полуфинальном матче чемпионата мира 2018 года по футболу и вышла в финал, который пройдет 15 июля на московском стадионе "Лужники", французы встретятся с победителем матча между сборными Хорватии и Англии. Полуфинал между хорватами и англичанами состоится в среду на арене "Лужники".
"Пусть у меня невысокий рост, но желание вывести сборную Франции в финал, желание забить гол помогли мне перепрыгнуть более высоких бельгийских защитников, забить гол и вывести сборную в финал. Надеюсь, мы сможем вернуть Кубок мира во Францию", - сказал на пресс-конференции Умтити, признанный лучшим игроком матча.
Сборная Франции стала чемпионом мира в 1998 году. Французы в третий раз в истории сыграют в финале мирового первенства.