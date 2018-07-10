Автор победного гола в полуфинале ЧМ-2018 Умтити надеется, что французы выиграют турнир

Сборная Франции во вторник одержала победу над командой Бельгии со счетом 1:0 в полуфинальном матче чемпионата мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Французский защитник, автор победного гола в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу Самюэль Умтити надеется на победу его сборной в финале чемпионата мира.

Сборная Франции во вторник одержала победу над командой Бельгии со счетом 1:0 в полуфинальном матче чемпионата мира 2018 года по футболу и вышла в финал, который пройдет 15 июля на московском стадионе "Лужники", французы встретятся с победителем матча между сборными Хорватии и Англии. Полуфинал между хорватами и англичанами состоится в среду на арене "Лужники".