Дешам: сборная Франции прогрессирует на ЧМ и способна выиграть в финале

Главный тренер французской команды заявила, что гордится своими подопечными

Сборная Франции выиграла у команды Бельгии со счетом 1:0 в полуфинальном матче чемпионата мира. Встреч прошла в Санкт-Петербурге.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Сборная Франции показала хороший прогресс на чемпионате мира по футболу и способна одержать победу в финале. Об этом на пресс- конференции сказал главный тренер французской команды Дидье Дешам.

"Я уже видел фотографии из Франции, видел, что творится на улицах городов, как счастливы люди, - сказал Дешам. - Но не стоит забегать вперед, ведь впереди финал чемпионата мира - главная игра для нашей сборной за последние годы. Мы думаем только о финале и победе".

"У нас молодая команда, 14 игроков не имели опыта выступлений на чемпионате мира, и я очень горжусь командой, настроем игроков, их прогрессом по ходу турнира", - добавил тренер.

По мнению Дешама, бельгийцы лучше контролировали ход игры в полуфинальной игре: "Но мы к этому были готовы, и ребята провели отличный матч. Да, порой мы играли прагматично, но это помогло решить нашу задачу".

Финал ЧМ-2018 пройдет 15 июля на московском стадионе "Лужники", французы встретятся с победителем матча между сборными Хорватии и Англии. Полуфинал между хорватами и англичанами состоится в среду на арене "Лужники". Матч за третье место пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге.